20歲男忽略「腿腫、小便泡沫」警訊 1年後崩潰「要終身洗腎」！

一名浙江20歲男子因長期忽視身體發出的警訊，最終確診尿毒症需終身洗腎，若患者能早一年就醫治療，結局可能大不相同，面對突如其來的診斷結果，患者難以接受。

杭州市第一人民醫院腎內科醫師魏偉指出，這名高中畢業後即投入職場的年輕男子，工作相當拚命。早在一年前，他的身體已開始發出警訊，包括腿部莫名腫脹、小便泡沫增多等症狀。

三個月前，腿部腫脹情況加劇，頭部也開始感到昏沉，即使休息兩天也無法緩解。由於患者本身有高血壓病史，他誤以為這些不適只是血壓控制不良所致，因此未將這些「小毛病」放在心上。

直到近期，患者出現呼吸困難、心慌、噁心、嘔吐等嚴重症狀才前往就醫。經檢查確診為慢性腎衰竭，已進入尿毒症階段，腎臟功能嚴重受損，未來只能依靠洗腎維持生命。魏偉認為，高血壓可能是導致該男子腎臟衰竭的主要原因，長期血壓控制不佳會衝擊腎臟的細小血管，造成腎絲球硬化及腎臟損傷。

慢性腎衰竭俗稱尿毒症，患者必須接受腎臟替代治療，如洗腎或腎臟移植才能延續生命。 （示意圖／pixabay）

魏偉解釋，許多年輕患者因症狀不明顯或完全無症狀而忽視治療，待就醫時往往已發展為慢性腎炎或尿毒症，不得不終身洗腎或等待腎臟移植，甚至連挽回的機會都沒有。這突顯了早期發現及治療的重要性。

衛福部桃園醫院指出，慢性腎衰竭俗稱尿毒症，患者必須接受腎臟替代治療，如洗腎或腎臟移植才能延續生命。常見症狀包括噁心、嘔吐、食慾不振、體重減輕、腹瀉或便秘、全身倦怠、嗜睡、注意力不集中、皮膚搔癢等。高血壓、腎小管腎炎、慢性腎盂腎炎、糖尿病及痛風都可能引起慢性腎衰竭。

