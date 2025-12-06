20歲男忽略「3症狀」！1年後竟患尿毒症 醫嘆：需終身洗腎

生活中心／彭淇昀報導

中國一名20歲男性最近出現呼吸困難、心慌、噁心等症狀，緊急赴醫檢查後竟確診「尿毒症」，未來需依賴洗腎維持生命，讓他難受直呼，無法理解老年人才會罹患的疾病怎麼會發生在自己身上。對此，醫師表示，該男子本患有高血壓，早在1年前，身體就已陸續發出多個求救訊號，但男子都不予理會，認為只是小毛病，嘆道「若能早一年到醫院治療，也許結局會不同」。

20歲男性患有高血壓，因忽略自人為小毛病的「3症狀」，經檢查後確診為尿毒症，需依靠終生洗腎維持生命。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據陸媒報導指出，杭州市第一人民醫院腎內科醫師魏偉分享案例，指出男子（化名阿勇）高中畢業後即就業，工作非常拚命，1年前身體開始陸續拋出警訊，包括小腿出現腫脹感、小便泡沫變多，3個月前腿部腫脹加劇，頭開始感到昏昏沉沉，即便休息2天仍無法緩解。

魏偉表示，阿勇本身患有高血壓，以為是控制不良引起的，因此沒太在意，認為只是小毛病；直到最近阿勇連呼吸都覺得困難，還出現心慌、噁心嘔吐等症狀，才到醫院安排檢查，結果為確診「尿毒症」，也就是慢性腎衰竭，腎臟功能嚴重受損，未來只能依靠洗腎維持生命。

「高血壓也許就是罪魁禍首！」魏偉認為，血壓長期控制不佳，會持續衝擊腎臟的細小血管，導致腎小球硬化、腎受損，一開始可能只有一些小症狀，包括夜尿增多、微量蛋白尿，但經常被患者忽略，「隨著腎功能持續下降，最終恐發展為不可逆的尿毒症」。

魏偉提醒，他曾遇過不少年輕患者，因為沒有症狀而不重視，等到就醫時，已經發展成慢性腎炎或尿毒症，最終不得不終身洗腎或換腎。

衛福部桃園醫院也曾說明，慢性腎衰竭（俗稱尿毒症），是指腎臟因各種急性或慢性傷害造成功能的喪失，導致體內代謝廢物堆積，而干擾了器官組織的正常運轉與功能發揮；然而尿毒症病人須接受腎臟替代治療，如血液透析、腹膜透析或腎臟移植才能延續生命。常見的症狀包括噁心、嘔吐、食慾不振、體重減輕、腹瀉、便祕、全身倦怠、嗜睡、注意力不集中、抽搐、意識改變、皮膚搔癢、乾燥、尿毒霜及膚色呈現黃灰色或蒼白色、水腫、少尿或無尿、臉色蒼白、貧血、紫斑及皮下出血、心律不整及高血壓、口腔有阿摩尼亞味、口腔發炎、呼吸不順、喘息等等。

