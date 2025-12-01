20歲男染流感5天就進ICU！日韓疫情大爆發 疫苗快打完了急增購15萬劑
流感疫情不可輕忽，年輕族群也需提高警覺。一名中部20多歲男性，本身有高血壓、心臟衰竭且需洗腎病史，卻未接種本季流感疫苗。他在11月中旬出現咳嗽、流鼻水，短短5天病情急遽惡化，急診就被收加護病房。
併發重症入加護病房，醫師示警高危險群
疾管署防疫醫師黃柏翰說明，經過急診抽血檢查，該男白血球與發炎指數上升，且有電解質不平衡及兩側肺部浸潤情形，確診為A型流感，並伴隨心臟病與腎臟病急性惡化，且不排除肺炎。所幸在使用流感抗病毒藥物治療後，症狀於4天後改善並轉至一般病房，目前病況已趨於穩定。
看更多：全球首例人類染H5N5禽流感死亡！死者養家禽 CDC籲「5要6不」嚴防新型病毒！
黃柏翰提醒，民眾需注意，雖然本身年輕，但若患有慢性病，也屬於流感併發重症的高危險族群。疫苗接種後約需兩周才能產生足夠保護力，呼籲符合資格者應儘快接種。若出現呼吸困難、咳痰、胸痛、意識改變或低血壓等危險徵兆，務必立即就醫，以免錯失治療黃金期。
H3N2病毒株肆虐，重症與死亡案例持續增加
疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，近四周社區呼吸道病原體監測以流感病毒為主，其中A型H3N2為主要流行株。上周門急診類流感就診雖降至8萬5千餘人次，但仍新增25例重症與12例死亡個案，死亡案例中有7例感染A流、5例為H3N2。自10月1日累計至今，國內已共有325例重症及45例死亡。
看更多：59歲歌手得「會走路的肺炎」逝！醫揭黴漿菌3大恐怖真相，乾咳不是秋燥
疾管署發言人曾淑慧提醒，國際疫情方面同樣嚴峻，鄰近國家如日本、韓國、中國，以及歐美地區的流感疫情均呈上升趨勢，且同樣以A型H3N2病毒株為主。因應明年1、2月春節前後可能出現的流感高峰，加上長者接種率僅47.6%，距離55%的目標仍有30多萬人的缺口，疾管署決定採取積極行動。
史上採購量最高！緊急增購15萬劑年底配送
疾病管制署署長羅一鈞表示，今年流感疫苗打氣相當旺，已接種612.5萬劑，使用率是去年同期的1.16倍，目前僅剩約55.4萬劑。預估部分縣市12月中旬就會用罄，全國則可能在跨完年後打完。為了避免疫苗銜接不上，疾管署已緊急增購15萬劑公費疫苗。
這批增購疫苗預計於12/20當周配送至各縣市，將優先採購東洋、賽諾菲及GSK等不分年齡層適用的廠牌，若不足才會擴大至國光。羅一鈞強調，這將是今年最後一批採購，總計今年度採購量將達682.9萬劑，創下史上新高。呼籲民眾把握12月下旬的接種機會，儘早獲得保護力。
因年末聖誕跨年等活動可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2周才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，儘速接種。
保護嬰幼兒 擴大公費流感接種對象
另考量現今家庭組成型態多元，有關公費流感及新冠疫苗接種對象「6 個月內嬰兒父母」調整為「6 個月內嬰兒雙親」，資格亦由「父母」放寬為「持有嬰兒出生證明或戶籍登記之雙親」，並納入足以認定與被收養嬰兒有「先行共同生活」之證明文件者，以協助尚在收養程序中的家庭順利同時接種。
看更多：久咳不癒別硬扛！中醫「2穴1功」治咳嗽 蘋果、水梨「煮過吃」才健脾潤肺
◎ 圖片來源／丁彥伶攝
◎ 諮詢專家／郭宏偉主任．曾淑慧發言人．黃柏翰醫師．羅一鈞署長
更多健康2.0報導
SMA明年公費篩檢！龐貝氏症、法布瑞氏症排隊中 罕病照護滿意度衝98%
沒打沒事，打流感疫苗反而感冒？醫證實：「1種人」反應最大
網購族小心！消基會驗出桌墊、髮夾塑化劑超標 看到「PVC」請避開
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
女星狂喝「1飲品」慘糖尿病前期！醫喊：它是澱粉加糖
藝人唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，歷經8次化療，最近她坦言，她4年前就盡量少喝甜的飲料，但每天都喝大杯的燕麥奶咖啡，最近進入糖尿病前期，因此，自此後只喝黑咖啡。醫師邱筱宸表示，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數高。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
尿尿順了卻「高潮沒半滴精液」 攝護腺肥大最嚇人副作用！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 排尿是順暢了，怎麼變「空包彈」高潮時沒有精液射出！55歲的陳先生就一度遇到這樣的狀況，長期有解尿不乾淨、用力解尿以及尿流速極慢等問題的他，診斷是攝護腺肥大，且體積約50cc（正常為20cc，約一個核桃大小），就醫拿了藥，雖然排尿順暢了許多，卻出現逆行性射精和鼻塞等副作用，調整藥物後仍未能改善，最終決定接受攝護腺拉開手...匯流新聞網 ・ 1 天前
腳潰瘍遲遲未好！電子業女主管罹糖尿病傷口竟「半個棒球大」險截肢
罹患糖尿病竟險截肢。59歲的電子業女主管陳女士的糖尿病控制不佳，導致足跟潰瘍難改善，傷口一度有「半個棒球大」且深可見骨，曾被醫師建議膝下截肢，讓她焦慮萬分，後來到亞東醫院治療，經「血循再灌流」手術合併脂肪幹細胞治療，再加入PRP（自體血小板生長因子）輔助，成功保住足部、避免截肢危機，並重拾自力行走能力。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
煮錯害營養流光！高麗菜護胃、防癌 譚敦慈揭「2關鍵」健康加倍
高麗菜熱量低，還富含纖維質，有助於排毒、護胃。「無毒教母」譚敦慈提醒，高麗菜含有「維生素U」，幫助保護胃黏膜，但烹煮若過於高溫，恐破壞營養素，建議料理時將高麗菜切得細一些、稍微放置幾分鐘，有助硫化物釋出，且烹煮不要過頭，以保留完整營養。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
唐玲挺過4期胃癌重生 4年每天喝「1飲料」讓血糖狂飆
鬼門關前走一遭！女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，她挺過8次化療與兩次重大切除手術，終於成功抗癌。今天（11／30）唐玲以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，在松菸4號倉庫開講，第一次公開這幾年與病魔共存的心路歷程，不過她也提到這4年每天都喝「1飲料」，讓她血糖狂飆，甚至罹患糖尿病前期。太報 ・ 11 小時前
43歲女頭暈確診腎臟病末期！「睡覺同時洗腎」成功找回生活節奏
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】43歲黃女士3個月前因「天旋地轉」嚴重頭暈，送至衛福部彰化醫院急診，遭診斷為末期腎臟病，必須馬上住進加護病房洗腎。在病危之際，她一度選擇傳統的血液透析方式洗腎。後來在病情穩定後，她因無法每週頻繁往返醫院洗腎，與醫師討論血液透析與腹膜透析的特性後，改採腹膜透析（Peritoneal Dialysis, PD）方式，利用晚上睡覺時間，在家完成治療，讓洗腎融入生活，成功兼顧生活彈性與健康。 「血透vs.腹透」洗腎怎麼選？醫：關鍵在「醫病共享決策」 負責收治病例的彰化醫院副院長陳殷正表示，一般的洗腎患者多透過血液透析，也就是每週到醫院3次，使用機器交換毒素和水分，另一種洗腎方式是採腹膜透析，主要是自行在家，操作導管清潔及透析藥水進入腹腔，交換毒素和水分後，再將藥水引流出來。 因大部分患者怕自行操作腹膜透析過程有疏失，陳殷正副院長指出，多數患者還是會選擇到院進行血液透析。不過，他提到，腹膜透析因為可自行決定洗腎時間，如果可以透過「醫病共享決策」，讓洗腎者與醫師一起參與治療過程的討論與決策，是可行的治療方式。 從血液透析轉夜間腹膜透析 找回工作與生活彈性 彰化醫院腎臟健康醫療網 ・ 1 天前
訪日突感冒怎麼辦？ 染病旅客揭「神救援」就醫開藥
日本流感疫情提前爆發，單周通報病例數暴增至19萬6895人，20歲以下年輕族群占比高達80%！有民眾在日本旅遊期間突然重感冒，發現一項便利的線上看診服務，可直接與會說中文的醫師視訊看診並取得處方藥，費用僅約新台幣2000元起，比到日本診所看診便宜一半。醫師分析，此波疫情迅速升溫可能與A型H3N2病毒「K分支」多處基因變異有關，民眾應儘速接種疫苗做好防護。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
41歲瘦護理師無三高竟中風！睡眠不足、壓力成隱形推手
現代人工作繁忙，生活壓力大，中風不再是中老年人的專利。一名41歲護理師身材纖細、無三高，卻因頭痛一個月就醫，診斷為腦中風，長期勞累和睡眠不足是主因。中天新聞網 ・ 21 小時前
它是功能性食物！降血糖、血壓、血脂、護腸道：趕快吃起來
火龍果給人「高纖、低熱量」的印象，但營養師薛曉晶表示，研究已證實，紅肉火龍果的健康效益驚人！從血糖、血脂、慢性發炎，到心血管健康與腸道菌相平衡。紅色火龍果富含膳食纖維、鎂、磷、鐵等礦物質含量，都勝於白肉品種，且因富含多酚、類黃酮及甜菜紅素等植化素，都是超強抗氧化劑。她建議，民眾今天就開始食用！三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
年輕人大腸癌激增！醫揭罪魁禍首在「童年」 1細菌下肚改變DNA
近年大腸直腸癌出現明顯年輕化趨勢，引發醫學界高度關注。腎臟科醫師江守山分享，最新研究指出，童年時期因食物中毒接觸「大腸桿菌素」，可能與年輕族群大腸癌風險上升密切相關。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
別再長期堆積壞情緒！8種癌症竟是你自己憋出來的
悲傷誰人知，痛苦吞腹內～高敏敏營養師今（30）天表示，你知道嗎？壞情緒如果長期堆積在心裡，不只會讓免疫力失衡，還可能提高罹癌風險！她製作圖表帶大家看看哪些癌症與情緒有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
口交、親吻會不會傳染？醫師拆解HIV「真正的風險行為」
【健康醫療網／記者陳靖安報導】每年12月1日為「世界愛滋日」，旨在提升大眾對HIV的認識並強化防治意識，呼籲社會以更友善的態度面對感染者。光田綜合醫院感染科羅仕傑醫師表示，近年台灣愛滋治療已大幅進步，HIV不再是不治之症，只要及早檢測並接受抗病毒治療，多數患者都能像一般人一樣工作生活，甚至達成「U=U（愛滋病毒量測不到＝傳不出去）」的目標，大幅降低傳染風險。 HIV通報數量整體下降 單次未驗得病毒「非」不會傳染 羅仕傑醫師指出，台灣近年HIV通報數量整體下降，其中以25至39歲本國籍男性仍為最大宗。臨床觀察顯示，新確診者年齡略有下移，年輕族群比例上升，但晚期才就醫的個案仍存在，顯示及早篩檢與介入的重要性。 他提醒，容易忽略自身風險的族群包括年輕男男性行為（MSM）、有性病史者，以及異性伴侶為HIV陽性的人。許多人誤以為「只要有一次驗不到病毒就不會傳染」或「將口交、親吻視為零風險」。羅仕傑醫師說明，U=U的前提是病毒量需持續低於200copies/mL，才能透過治療有效避免性行為傳染；而深吻與日常接觸本來就不會傳染，但民眾常因此忽略真正需要防護的情境。 暴露前、後預防性公費投藥 定期篩檢健康醫療網 ・ 16 小時前
這水果超威！抗發炎、護心臟、護腸道：吃了2小時後見效
蔓越莓常與「泌尿道健康」劃上等號，營養師薛曉晶表示，近年研究顯示，它也能抗發炎、保護心血管健康及腸道菌相平衡上。她並表示，近年來的科學研究證實，真正有助益的是「天然蔓越莓全果、純蔓越莓汁，或經過標準化的全果粉」，而非市售添加香料、果糖的蔓越莓飲品。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
蔓越莓能治尿道炎？泌尿醫揭「正確吃法」：錯了慘得糖尿病
泌尿道疾病發生率頗高，坊間常聽聞蔓越莓汁可降低泌尿道感染的風險，泌尿科醫師陳鈺昕表示，近年研究發現，由於市售蔓越莓汁含糖量高，要達到有效預防的效果，反而會使糖尿病等慢性病的風險上升，民眾應選擇未加糖的原汁，或服用蔓越莓萃取物的補充品。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
日本流感大爆發H3N2「K分支」成主流 39區亮警報「一片紅」
前往日本的民眾要特別注意，目前日本流感疫情大爆發，病例數已經突破19萬例，全國幾乎全境淪陷，39地區亮警報，在地圖呈現「一片紅」。醫師表示，日本今年主要流行的病毒株A型H3N2的變異株「K分支」，目前呈現突破性感染，而這也是目前我國最主要流行的病毒株。醫師建議，民眾若確定要前往日本，最好兩周前就完成流感疫苗注射。太報 ・ 12 小時前
「地圖一片紅通通」日本流感再擴大！林氏璧曝「病毒分支」嘆疫苗白打嗎
不少民眾會飛日本旅遊，不過近期日本流感個案數激增，除了疾管署署長羅一鈞提醒，流感國內雖降溫，但日本疫情快速升溫「快達到高峰了」，呼籲民眾出國前務必要先打好打滿流感疫苗；也有醫師示警，5週前日本流感疫情每家醫療機構平均通報患者數為3.26人，上週37.73，現在已經增加到51.12人的高點了，「有39個都道府縣超過警報的30人，地圖上一片紅通通，是很廣泛的流行。」（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
男星靠什麼越活越年輕？研究揭「睪固酮」助緩老化 不只外貌還跟健康有關！
【健康醫療網／編輯部整理】為何同樣是熟齡男性，有些男明星越來越顯年輕，但一般男性卻愈來愈顯疲態？答案可能與男性荷爾蒙「睪固酮」（Testosterone, TT）密切相關。新陳代謝暨減重專科醫師周建安指出，規律運動與健康飲食不僅能穩定睪固酮，更是許多男星保持精神飽滿的重要關鍵。 睪固酮可減緩老化 最新刊登於《eClinicalMedicine》的跨國研究亦印證此觀點。研究整合中國、美國與英國四大健康資料庫，分析超過 1.7 萬名男性血液檢測資料，以「生物學年齡」反映身體老化速度。結果顯示，在三個大型隊列中，睪固酮每增加一單位，老化加速值便下降 0.01 至 0.078 年。 英國研究團隊更進一步追蹤同一批男性 4 年後的變化，結果發現睪固酮提升幅度最高的前 25% 男性，其老化加速值平均下降 0.12 年，顯示良好的睪固酮水平能有效「拖慢」身體老化時鐘。 失去睪固酮保護，老化速度加快 相反地，一旦失去睪固酮的保護，老化速度更明顯加快。研究分析 38 名進行前列腺癌切除後、接受雄激素剝奪療法（ADT）患者，發現其睪固酮濃度下降後，生物學年齡加速值大幅增加，平均上升 1.804 年，形同老健康醫療網 ・ 21 小時前
一天中這時段最容易察覺失智！專家：5大徵兆要注意
英國失智照護專家警告，若長者在傍晚到夜間突然出現情緒或行為異常，可能是失智症相關的「日落症候群」（sundowning ...聯合新聞網 ・ 10 小時前