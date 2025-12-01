20歲男染流感5天就進ICU！日韓疫情大爆發 疫苗快打完了急增購15萬劑

流感疫情不可輕忽，年輕族群也需提高警覺。一名中部20多歲男性，本身有高血壓、心臟衰竭且需洗腎病史，卻未接種本季流感疫苗。他在11月中旬出現咳嗽、流鼻水，短短5天病情急遽惡化，急診就被收加護病房。

併發重症入加護病房，醫師示警高危險群

疾管署防疫醫師黃柏翰說明，經過急診抽血檢查，該男白血球與發炎指數上升，且有電解質不平衡及兩側肺部浸潤情形，確診為A型流感，並伴隨心臟病與腎臟病急性惡化，且不排除肺炎。所幸在使用流感抗病毒藥物治療後，症狀於4天後改善並轉至一般病房，目前病況已趨於穩定。

黃柏翰提醒，民眾需注意，雖然本身年輕，但若患有慢性病，也屬於流感併發重症的高危險族群。疫苗接種後約需兩周才能產生足夠保護力，呼籲符合資格者應儘快接種。若出現呼吸困難、咳痰、胸痛、意識改變或低血壓等危險徵兆，務必立即就醫，以免錯失治療黃金期。

H3N2病毒株肆虐，重症與死亡案例持續增加

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，近四周社區呼吸道病原體監測以流感病毒為主，其中A型H3N2為主要流行株。上周門急診類流感就診雖降至8萬5千餘人次，但仍新增25例重症與12例死亡個案，死亡案例中有7例感染A流、5例為H3N2。自10月1日累計至今，國內已共有325例重症及45例死亡。

疾管署發言人曾淑慧提醒，國際疫情方面同樣嚴峻，鄰近國家如日本、韓國、中國，以及歐美地區的流感疫情均呈上升趨勢，且同樣以A型H3N2病毒株為主。因應明年1、2月春節前後可能出現的流感高峰，加上長者接種率僅47.6%，距離55%的目標仍有30多萬人的缺口，疾管署決定採取積極行動。

近期日、韓、歐、美等各國流感疫情持續上升。（疾管署提供）

史上採購量最高！緊急增購15萬劑年底配送

疾病管制署署長羅一鈞表示，今年流感疫苗打氣相當旺，已接種612.5萬劑，使用率是去年同期的1.16倍，目前僅剩約55.4萬劑。預估部分縣市12月中旬就會用罄，全國則可能在跨完年後打完。為了避免疫苗銜接不上，疾管署已緊急增購15萬劑公費疫苗。

疾管署署長羅一鈞說明，將再增購15萬劑流感疫苗，累積共採購682.9萬劑，將是史上採購最多的一年。（丁彥伶攝）

這批增購疫苗預計於12/20當周配送至各縣市，將優先採購東洋、賽諾菲及GSK等不分年齡層適用的廠牌，若不足才會擴大至國光。羅一鈞強調，這將是今年最後一批採購，總計今年度採購量將達682.9萬劑，創下史上新高。呼籲民眾把握12月下旬的接種機會，儘早獲得保護力。

因年末聖誕跨年等活動可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2周才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，儘速接種。

保護嬰幼兒 擴大公費流感接種對象

另考量現今家庭組成型態多元，有關公費流感及新冠疫苗接種對象「6 個月內嬰兒父母」調整為「6 個月內嬰兒雙親」，資格亦由「父母」放寬為「持有嬰兒出生證明或戶籍登記之雙親」，並納入足以認定與被收養嬰兒有「先行共同生活」之證明文件者，以協助尚在收養程序中的家庭順利同時接種。

