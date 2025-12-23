20歲男稱「手癢」！ 按鈴謊報高捷有炸彈客 落網後收押

一名20歲李姓男子在高雄捷運站內惡意按下緊急對講機，謊稱現場有炸彈客引發恐慌。（圖／TVBS）

昨天(22號)晚間，一名20歲的李姓男子，到高雄捷運惡意觸碰緊急對講機，還謊稱現場有炸彈客，接著搭車到左營站，再次按下緊急鈴逃離現場，三小時後，他在台南漫畫書店落網，向警方供稱因為「無法控制自己」，才會恐嚇有炸彈，現在被法院收押。

這起事件發生時，李姓男子先在高雄捷運巨蛋站按下緊急對講機，向站務人員謊報現場有炸彈客，隨後搭車到左營站，再次按下緊急鈴後迅速逃離現場。警方展開追捕行動，僅僅三小時後就在台南一家漫畫書店找到了這名嫌犯。當警方持拘票前往逮捕時，李姓男子並未抵抗，乖乖配合上銬被帶回警局。

據了解，這名李姓男子是高雄人，從事服務業，平時喜歡四處遊蕩。雖然年僅20歲，卻已有竊盜前科。他向警方表示，按下緊急對講機並謊報有炸彈客是因為「不能控制自己」，疑似「手癢」所致，但確切動機仍需進一步調查釐清。

嫌犯罪嫌重大，且有逃亡、反覆實施等羈押原因，已向法院聲請羈押。（圖／TVBS）

左營分局長謝承甫表示，李姓男子全案將依刑法妨礙公眾維安罪移送偵辦，同時依大眾捷運法第50條第1項第2款，可處1萬至100萬元罰鍰。橋頭地檢署襄閱檢察官顏郁山則強調，因嫌犯罪嫌重大，且有逃亡、反覆實施等羈押原因，已向法院聲請羈押。

這起事件發生在台北捷運張文隨機攻擊案陰影尚未平息之際，高雄捷運出現謊報炸彈客事件，在敏感時機引起民眾恐慌。所幸經查證後確認只是虛驚一場，並未造成實質傷害，但嫌犯的行為已嚴重影響公共安全與秩序，必須承擔相應的法律責任。

