20歲男衝急診喊「GG爛掉了」！約砲後下體癢狂沖熱水 內褲黏肉染性病

年輕男子約砲而染上淋病。

歲末年終之際，一名20多歲男子因下體紅腫潰爛、分泌異常衝急診喊「我的GG爛掉了」，經診斷證實感染性病「淋病」，更因自行以熱水沖燙止癢，導致黏膜嚴重燙傷，情況一度惡化。醫師提醒，切勿誤信偏方自行處理性病症狀，以免延誤治療並造成二次傷害。

泌尿科醫師高偉棠日前在《醫師好辣》節目中分享該起急診個案。他表示，當時男子神情淡定地至急診室求助，脫下褲子後醫師驚見其下體紅腫、化膿，皮膚破損明顯，形同燙傷。經詳細問診得知，男子因性行為後出現搔癢感，擔心感染，竟嘗試以熱水「殺菌」，結果導致嚴重灼傷。

該名男子坦言，事發前透過交友軟體結識一名女性，發生性行為後約一週出現不適，並在社群平台上查詢相關症狀。受到網友留言驚嚇後，他以為自身未清潔乾淨，遂使用高溫熱水沖洗私密部位，當下雖有暫時舒緩，卻也造成皮膚組織損傷，次日甚至發現分泌物將內褲與患部黏住，因傷勢嚴重而急赴醫院。

化驗結果確認其感染淋病，經抗生素與藥膏治療後已穩定控制。高偉棠強調，面對性接觸後的疑似感染症狀，應尋求正規醫療協助，目前已有事前預防及事後篩檢等方式，切勿採用未經醫學驗證的處置手段。

根據疾病管制署資訊，「淋病」為一種由奈瑟氏淋病雙球菌引起的性傳染病，主要透過性行為傳播。男性多在感染後2至7天出現症狀，包括尿道灼熱、膿性分泌物等；女性則可能出現尿道炎或子宮頸炎，但症狀常不明顯，容易忽略。若未妥善治療，恐進一步引發子宮內膜炎、輸卵管炎，嚴重者可能導致子宮外孕或不孕。

