20歲男謊報高雄捷運有「炸彈客」 檢警3小時逮人 橋頭地院裁定羈押
台北捷運19日發生隨機襲擊事件釀多人死傷，引發社會恐慌。一名20歲李姓男子昨晚涉嫌在高雄捷運站內按觸緊急電話警鈴並謊報現場有炸彈客；經檢警組成專案小組偵辦，李男今天凌晨在台南被捕，橋頭地檢署訊後依涉犯恐嚇公眾等罪嫌聲押，經橋頭地方法院審理，今天下午裁定羈押。另外，李男違反大眾捷運法部分，將處新台幣1萬元至100萬元罰鍰。
高雄市警察局左營分局員警說明，李男昨天（22日）晚間先在高雄捷運紅線「巨蛋站」內，涉嫌按觸緊急電話警鈴並謊報現場有炸彈客；隨後在晚間9時9分許搭乘北向列車，晚間9時14分許抵達高雄捷運紅線「左營站」後，李男再次按下緊急按鈕後逃離。
警方表示，此案由橋頭地檢署、高雄市政府警察局、台南市政府警察局、捷運警察隊、鐵路警察局高雄分局等單位組成專案小組偵辦，在獲報後3小時內於台南市將李男查緝到案，詢後依恐嚇危害安全等罪嫌移送；另外，李男違反大眾捷運法第50條之1第1項第2款部分，將處新台幣1萬元至100萬元罰鍰。
橋頭地檢署指出，經檢察官複訊，認定李男涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌重大，有逃亡、反覆實施等羈押原因，有羈押必要，向橋頭地方法院聲請羈押李男。橋頭地方法院今天下午裁准羈押，並說明被告涉犯刑法第151條恐嚇公眾、第305條恐嚇危害安全等罪嫌，嫌疑重大，並有逃亡、反覆實施同一犯罪之虞等羈押原因，並認有羈押必要性，因而裁定羈押。
橋頭地檢署檢察長張春暉表示，已依台灣高等檢察署指示成立「防範恐怖攻擊應變小組」，並與轄內警、調等司法警察單位建立橫向聯繫，針對恐嚇公眾、恐怖攻擊等案件，將由應變小組檢察官與司法警察迅速偵查、即時處置。
左營分局指出，針對大眾運輸安全維護，高雄市警察局會持續要求各分局及捷運警察隊，與轄內各捷運站建立警民醫療救護通道及機制，由捷運公司配置緊急救護人員，並協調所屬保全人員進行演習訓練，以達到「報案快、到場快、處理快」等效能，強化警民合作應變能力。
責任主編：于維寧
