20歲男「入珠繞一圈」竟成痛苦惡夢！醫驚：有顆直接噴出

生活中心／許智超報導

有些男性為了展現所謂的「雄風」、獲得另一半青睞，選擇進行入珠手術改造自己，但這類手術的效果往往不如想像，甚至可能帶來反效果。對此，泌尿科醫師蘇信豪分享一名20歲男子的「入珠」驚魂記，他術後一個月傷口遲遲沒癒合，局部開始紅腫，甚至有顆珠子直接「破皮而出」，因此呼籲想提升自信是人之常情，但若要在重要部位動手腳，千萬要三思而後行。

蘇信豪醫師在臉書粉專「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」發文表示，最近診間來了一位20歲的年輕帥哥，神情痛苦又尷尬，原來他在一個月前為了達成心中的「夢想」，找人做了坊間流行的「入珠」手術，陰莖植入了號稱「奈米珠」的塑膠顆粒，繞了一整圈，​本以為從此「雄風大振」，沒想到卻是痛苦的開始。

蘇信豪接著指出，患者術後一個月，傷口遲遲沒有癒合，局部開始嚴重紅腫，甚至有一顆珠子直接「破皮而出」，伴隨著分泌物；在外院吃了一週的抗生素都沒效，最後才輾轉來到他們診所求助。

蘇信豪說，經過檢查，這是典型的異物植入造成的感染與排斥，當下立刻為患者安排清創手術，移除了局部感染最嚴重的三顆珠子，並清理化膿組織，術後再搭配一週的抗生素治療，傷口才終於乖乖癒合，讓男子鬆了一口氣。

至於什麼是入珠？蘇信豪說明，入珠是將珠子（玻璃、塑膠、瑪瑙等材質）植入陰莖皮下組織，目的通常是為了增加性生活時對伴侶的刺激，或是視覺上讓陰莖看起來更粗壯，但這其實潛藏著巨大風險，目前台灣對於入珠手術的管轄處於灰色地帶，許多執業者並無醫療背景，使用的珠子也沒有經過衛福部核准的醫療字號。

蘇信豪強調，在非無菌的環境下，將不明物體植入體內，非常容易造成嚴重感染、化膿、異物排斥、肉芽腫、陰莖變形，甚至影響勃起功能。他坦言，雖然每個人對身體自主權不同，但身為泌尿科醫師，自己強烈呼籲不要輕易嘗試入珠，「外來異物放在私密處，就像一顆不定時炸彈」，若各位男性朋友已有入珠，且出現紅腫、熱痛、傷口不癒合的情況，請放下尷尬，儘速尋求專業泌尿科醫師協助，避免感染擴大。

