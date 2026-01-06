20歲網紅斷腿丟柬國街邊！他爆「報平安照」驚悚內幕：牙被拔光才吃粥

娛樂中心／林昱孜報導

吳姓女網紅雙腿骨折、精神狀態不佳。（圖／翻攝畫面）

中國年僅20多歲的網紅吳甄楨（Umi）日前被發現流落柬埔寨街頭，其悽慘景象震驚網路。吳甄楨神情恍惚癱坐路邊，臉部沾滿污漬、頭髮凌亂打結，雙腿佈滿令人觸目驚心的黑紫色瘀青，疑似嚴重骨折。事件曝光後，中國駐柬埔寨大使館出手，3日尋獲吳女並安置於救助站，她吃八寶粥「報平安」照片曝光，後續卻出現毛骨悚然的討論。

有網友爆出吳甄楨吃八寶粥，是因為牙齒都被拔光了。（圖／翻攝抖音）

吳甄楨在社群上打造上流人設，甜美外型、衣著精緻，不時就PO出在酒吧玩樂影片。近日卻在柬埔寨街頭流浪，一頭亂髮、滿臉髒污，腿部疑似骨折瘀青，照片曝光後，與過去光鮮亮麗的模樣，形成強烈對比，更引起外界關注。

網紅吳甄楨過去在社群上經營著「上流人設」。（圖／翻攝畫面）

中國駐柬埔寨大使館發文指出，3日下午已經在醫院找到吳甄楨，當時他身體狀況很差，轉送至另一家醫院救治。吳甄楨承認，擋不住「高薪工作」誘惑來到柬埔寨，目前狀況已經好轉，將待家屬將人接回。

吳甄楨被丟在柬國街邊照片曝光，與原本模樣差很大。（圖／翻攝畫面）

吳甄楨在救助站食用「八寶粥」照片曝光，網友幫忙貼網路上報平安，但底下卻出現令人毛骨悚然的留言。一名網友驚爆，吳甄楨之所以只能吃流質的八寶粥，是因為「牙齒被拔光了」，且身體殘缺「已被利用得不能再利用」，雖此說法未獲官方證實，但已引起外界熱議。



