20歲網紅斷腿流浪柬埔寨！父證實「借錢買機票」：妻飛去接女兒回家

大陸中心／彭淇昀報導

中國一位20多歲的網紅吳甄楨（Umi）日前被發現流落柬埔寨西哈努克港街頭，整臉污垢、披頭散髮，甚至還雙腿骨折，精神狀況不佳，經當地醫院對其毛髮進行檢測，結果顯示對冰毒與K他命呈陽性反應，且多病纏身。吳甄楨的父親7日上午表示，女兒的媽媽已經搭機前往柬埔寨，飛去接孩子回家。

中國女網紅日前被發現流落柬埔寨街頭。（圖／翻攝自微博）

根據陸媒《新浪新聞》報導，吳甄楨的父親表示，女兒的母親已與堂哥一同啟程前往柬埔寨，準備將她接回中國。由於女兒的手機、護照與隨身物品全數遺失，家屬只能透過醫院方面協助聯繫。此外，吳父透露，女兒先前疑似受人遊說前往當地工作，不僅沒賺錢，反而是家裡在近幾個月陸續匯款超過8萬元人民幣支援她生活。

吳父也提到，日前是透過收治醫院醫護人員的手機，才與女兒取得聯繫，當地警方亦協助通報中國駐西哈努克領事機構，後續將協助家屬與她會面並安排返國事宜。他坦言，家中經濟並不寬裕，自己靠務農維生，但為了救女兒只能向親友借錢買機票。

吳甄楨則向醫護人員表示，她於2025年3月在朋友介紹下前往柬埔寨，從事服務性質工作，期間曾與一名男子交往，分手後生活逐漸失序。她解釋，因身體狀況惡化、行動不便，房東擔心發生意外，最終要求她搬離住處，導致流落街頭。

她也提到，自己對部分經歷記憶模糊，曾被限制行動數日，卻無法清楚說明地點與原因；對於實際工作內容，她則不願多談。目前她仍在西哈努克港同濟醫院接受治療。

吳甄楨被丟在柬埔寨街頭照片曝光，與原本模樣相差甚遠，判若兩人。（圖／翻攝畫面）

院方指出，吳甄楨入院時出現咳嗽、呼吸困難、腹部不適、排尿困難與全身無力等症狀，經檢查後發現有肺部感染、胸膜炎、胸腔積液、尿瀦留及低蛋白血症，另合併疑似軀體化障礙。

據了解，她於去年12月26日被人發現時，蜷縮在街頭，雙腿佈滿瘀青、膝蓋骨折，神情呆滯，與過往在社群平台上的形象差距甚大。中國駐柬埔寨使館則表示，當事人反映自己是受到「高薪工作」吸引前往，之後陷入困境。

此外，網路上曾流傳她自稱與電信詐騙園區高層人士交往的說法，但吳甄楨近日受訪時，對此未正面回應。

