20歲網紅流浪柬埔寨返國了！吸冰毒、K他命 家屬揭送醫「最新病況」

中國20多歲女網紅吳甄楨（Umi）日前被發現流落柬埔寨西哈努克港街頭，整臉污垢、披頭散髮，甚至還雙腿骨折，精神狀況不佳，經當地醫院對其毛髮進行檢測，結果顯示對冰毒與K他命呈陽性反應，且多病纏身。家屬今（15日）透露，吳甄楨已經從柬埔寨回中國，目前正在福州的醫院檢查身體。

吳甄楨經柬埔寨醫院對其毛髮進行檢測，結果顯示對冰毒與K他命呈陽性反應。（圖／翻攝自微博）

吳甄楨被診斷出肺部感染、胸腔積水等多種病症，同時她的藥物檢測結果，冰毒與K他命呈現陽性。吳甄楨在視訊電話中稱，2025年3月，她在朋友介紹下前往柬埔寨工作，從事服務業工作。工作期間，她在當地認識了男友，後來又分手了。對於流落街頭的原因，吳甄楨稱是因自己行動不便、身體狀況不佳，房東擔心她的安全問題，所以將她趕了出去。

中國20多歲女網紅吳甄楨在社交平台打造「精緻人設」。（圖／翻攝自抖音）

吳甄楨母親與一位親戚6日從福建出發，搭飛機前往柬埔寨西港接吳甄楨回家。根據《極目新聞》報導， 吳甄楨親屬15日表示，吳甄楨的護照等東西丟了，所以補辦護照耽誤了數天，數天前她已經被母親接回國，目前正在福州醫院檢查身體。她人好了很多，腳上還有問題，判斷是神經問題，可能是太久沒有走路神經被壓迫。



