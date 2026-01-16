20歲網紅流落柬埔寨街頭！全身壞光光「健康狀況曝」 家屬證實已返中國

國際中心／綜合報導

中國20歲的女網紅Umi，近期被發現流落柬埔寨街頭，渾身皮包骨、腿部骨折、精神恍惚，引發輿論關注，而原本Umi常曬出精緻生活炫富，如今卻在異鄉淪落成女乞丐，讓網友十分震驚。本月15日，其家屬證實Umi已返回中國，目前正在福州的醫院接受治療，其身體狀況非常糟糕，不但肺部感染及胸腔積水，甚至還驗出毒品反應，當地警方也正持續釐清。

中國20歲的女網紅Umi，被發現流落柬埔寨街頭。（圖／翻攝自X平台）

據了解，近期，女網紅Umi被發現流落柬埔寨街頭，她一頭長髮亂糟糟，渾身髒兮兮，骨瘦如柴的坐在西哈努克港街頭，手中還拿著X光片，明顯可見精神狀況不佳。對比Umi之前網路曬出的精緻生活照，完全不敢想像她遭遇了什麼，照片曝光後，家屬隨即趕往柬埔寨，先將她送往當地醫院接受治療，近日，家屬也證實已將她接回中國就醫。

中國20歲的女網紅Umi，被發現流落柬埔寨街頭。（圖／翻攝自微博）

家屬指出，Umi有肺部感染、胸腔積水，身體狀況非常不好，且藥物檢驗中，冰毒和K他命呈陽性反應，目前當地警方已介入調查。初步了解，Umi起初是被「高薪工作」誘騙到柬埔寨，未料落入陷阱無脫身，最後慘流落街頭，也有其他媒體指出，Umi是到柬埔寨投奔男友，卻被負債的男友「轉手出賣」給詐團，直到無利用價值了，才被丟在街頭。家屬表示，一切等待警方調查還原真相。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

