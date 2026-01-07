20歲網紅遭斷腿丟柬埔寨！稱領高薪當神秘服務員 網曝曾是「盤總女人」

娛樂中心／綜合報導

中國網紅吳甄楨遭斷腿流落柬埔寨街頭引起討論。（合成圖／翻攝抖音）

中國年僅20多歲的網紅吳甄楨（Umi）日前被發現流落柬埔寨街頭，其悽慘景象震驚網路。吳甄楨神情恍惚癱坐路邊，臉部沾滿污漬、頭髮凌亂打結，雙腿佈滿令人觸目驚心的黑紫色瘀青，疑似嚴重骨折。吳甄楨透露，自己受高薪誘惑前往柬埔寨擔任服務員，但對工作內容不願透露。隨著事件曝光，就有人翻出過去吳甄楨自曝是「盤總的女人」截圖，引起熱議。

吳甄楨在社群上打造上流人設，甜美外型、衣著精緻，不時就PO出在酒吧玩樂影片。近日卻在柬埔寨街頭流浪，一頭亂髮、滿臉髒污，腿部疑似骨折瘀青，照片曝光後，與過去光鮮亮麗的模樣，形成強烈對比，更引起外界關注。據《中國新聞周刊》報導，吳甄楨透露她在2025年3月經由朋友介紹前往柬埔寨從事服務業，但不願意說明具體的工作內容。她和男友在柬埔寨認識，之後分手。對於流落街頭的原因，吳甄楨稱是因自己行動不便、身體狀況不佳，房東擔心她的安全問題，所以將她趕了出去。警方透露，吳甄楨記憶混亂表達不清，「她記得原來租住的小區樓棟和房間號，但不記得怎麽被房東趕出來、怎麽被酒店拒之門外」。

中國網紅吳甄楨遭斷腿流落柬埔寨街頭，網曝曾是盤總的女人。（圖／翻攝自抖音）

吳女父親表示，女兒國中畢業後就外出工作，但卻一直向家裡要錢，發現女兒出事後報案，才知道原來女兒早在去年就出國到柬埔寨西港的詐騙園區。母親透露，女兒是在2025年12月26日失聯。吳甄楨還被發現過去曾在抖音自爆和「盤總」交往，盤總是詐騙園區的高階主管，先前有人在吳甄楨抖音帳號留言「盤總女人」，吳甄楨她大方承認「曾經是」，相關截圖再次引起討論。

吳甄楨獲救，母親也飛往當地要將她帶回。（圖／翻攝畫面）

在流落街頭的駭人照片曝光後，中國駐柬埔寨大使館出手，3日尋獲吳女並安置於救助站。她經過醫院治療診斷出肺部感染、胸膜炎、胸腔積液等症狀，毛髮檢測結果，冰毒和K粉均呈現陽性。吳女的母親也在6日飛往柬埔寨，希望趕快帶女兒團圓。

