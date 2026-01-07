20歲網紅遭斷腿丟柬埔寨！稱領高薪當神秘服務員 網曝曾是「盤總女人」
娛樂中心／綜合報導
中國年僅20多歲的網紅吳甄楨（Umi）日前被發現流落柬埔寨街頭，其悽慘景象震驚網路。吳甄楨神情恍惚癱坐路邊，臉部沾滿污漬、頭髮凌亂打結，雙腿佈滿令人觸目驚心的黑紫色瘀青，疑似嚴重骨折。吳甄楨透露，自己受高薪誘惑前往柬埔寨擔任服務員，但對工作內容不願透露。隨著事件曝光，就有人翻出過去吳甄楨自曝是「盤總的女人」截圖，引起熱議。
吳甄楨在社群上打造上流人設，甜美外型、衣著精緻，不時就PO出在酒吧玩樂影片。近日卻在柬埔寨街頭流浪，一頭亂髮、滿臉髒污，腿部疑似骨折瘀青，照片曝光後，與過去光鮮亮麗的模樣，形成強烈對比，更引起外界關注。據《中國新聞周刊》報導，吳甄楨透露她在2025年3月經由朋友介紹前往柬埔寨從事服務業，但不願意說明具體的工作內容。她和男友在柬埔寨認識，之後分手。對於流落街頭的原因，吳甄楨稱是因自己行動不便、身體狀況不佳，房東擔心她的安全問題，所以將她趕了出去。警方透露，吳甄楨記憶混亂表達不清，「她記得原來租住的小區樓棟和房間號，但不記得怎麽被房東趕出來、怎麽被酒店拒之門外」。
吳女父親表示，女兒國中畢業後就外出工作，但卻一直向家裡要錢，發現女兒出事後報案，才知道原來女兒早在去年就出國到柬埔寨西港的詐騙園區。母親透露，女兒是在2025年12月26日失聯。吳甄楨還被發現過去曾在抖音自爆和「盤總」交往，盤總是詐騙園區的高階主管，先前有人在吳甄楨抖音帳號留言「盤總女人」，吳甄楨她大方承認「曾經是」，相關截圖再次引起討論。
在流落街頭的駭人照片曝光後，中國駐柬埔寨大使館出手，3日尋獲吳女並安置於救助站。她經過醫院治療診斷出肺部感染、胸膜炎、胸腔積液等症狀，毛髮檢測結果，冰毒和K粉均呈現陽性。吳女的母親也在6日飛往柬埔寨，希望趕快帶女兒團圓。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
更多三立新聞網報導
白色巨塔1／無照醫療廠商執刀手術 中榮神經外科醫師一旁納涼觀看
七期豪宅命案！男遭虐血液浮一層油 高大成揭3關鍵「等於死路一條」
辛柏毅墜海失聯！揭F-16夜訓死亡陷阱 「空間迷向」成飛官夜航殺手
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
其他人也在看
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 27
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 7
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 4 天前 ・ 42
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 111
范姜彥豐遭粿粿婚變再吐「4字」！103秒片洩近況 真實狀態曝光
范姜彥豐（Zack）去年公開指控，前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），兩人3年的婚姻也因此正式破裂。事件至今已經超過3個多月，范姜彥豐再度於社群平台更新近況，坦言「最近狀況比較難受…」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 62
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 18
分了更輕鬆／獨家！掛名開店衰背債 王俐人爆離婚小7歲老公
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，人生風暴顯然不只一樁。本刊再接獲消息，其實她早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」讓人不勝唏噓。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 19
才爆交往關曉彤！王安宇「私下真實性格」又遭曝 合作女星全說了
中國網紅「司曉迪」日前在微博爆猛料，大動作點名鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人，暗示自己與多位頂流男神關係不單純，更爆料關曉彤跟王安宇正在交往。對此，王安宇工作室火速出面澄清，表示關於個人感情生活的傳聞均是不實謠言，呼籲大眾切勿輕信，如今也已蒐證完畢，將會透過法律途徑追究責任。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1
吳姍儒鬆口第三胎計畫 自嘲兒子像極吳宗憲：壞種不斷
春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》5日舉辦錄前記者會，表演嘉賓苗可麗、ARKis、HUR+，以及連續四年擔綱主持的吳姍儒一同亮相。身為二寶媽的吳姍儒也分享育兒日常，直言目前生活被孩子切得零零碎碎，時間完全不屬於自己，直呼短期內真的不會再生了。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31
王祖賢罕見公開露面 首度鬆口「巔峰引退原因」大小眼引粉絲關切
58歲女星王祖賢因主演《倩女幽魂》廣為人知，但2004年電影《美麗上海》成為她的息影之作，37歲便急流勇退，隱居海外虔心修佛。近日一向低調的王祖賢難得公開露面，出席美國矽谷中醫論壇，並首度鬆口退出演藝圈的原因。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 6
「最帥展昭」驚見倒臥病床！66歲何家勁痛苦模樣畫面曝光 親揭身體現況
曾因主演經典古裝劇《包青天》紅遍全亞洲，現年66歲的香港男星何家勁有「最帥展昭」之稱，近年來淡出演藝圈轉往商界發展有成，在惠州經營健康食品品牌「勁家莊」已有10多年，生意穩定被外界估計身家過億。然而近期他卻在社群平台上分享自己躺病床打針的影片，讓粉絲擔心他的身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
爆收謝賢「8千多萬斷爺孫戀」！小49歲前任罕露面 真實反應曝光
89歲香港男星謝賢一生風流倜儻，還有個知名的兒子謝霆鋒，儘管年事已高仍是風度翩翩。而他過去跟小49歲素人女友CoCo交往多年，直至7年前正式宣布分手，而CoCo日前罕見現身訪談節目，被問到曾收謝賢千萬分手費的反應全都被拍下。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 9
「啊不對，是老公」 新婚許允樂曬韓國閃照甜蜜藏不住
上月許允樂再婚，宣布與小6歲的李玉璽結婚，新婚甜蜜氣氛持續延燒。她昨（5日）在Threads上曬出一系列韓國跨年的「男友視角照」，畫面可愛又充滿戀愛氛圍，更在貼文中一時口誤稱「我在男友手機裡的照片們」，但隨即改口「老公」，讓粉絲被閃到睜不開眼。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 14
趙露思2026不藏了！拋出重磅喜訊 親吐健康近況：希望藥量減半
中國女星趙露思雖然在去年（2025）面臨生病、與經紀公司產生合約糾紛，但後續她憑藉電視劇《許我耀眼》翻身，不只簽下新東家，人氣更是水漲船高。然而，趙露思在迎接全新一年的到來，她也透露了身體狀況，雖然尚未停藥，不過她表示在今年有望回歸演戲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 8
演藝圈包租婆是她！25歲財富自由「狂掃淡水線10多間套房」
愛情天后小彤除了是兩性文學暢銷作家，開過補習班、25歲就已財富自由可以買下捷運淡水線10幾間套房的她，還是位資深包租婆，幾十年來遇過的房客包括名嘴、音樂製作人等，近期她偕同閨蜜與明星房客夫妻倪安東、管罄一起吃飯，倪安東夫婦透露入住她的房子後，生活與事業都順風順水，最近還公布懷孕消息。小彤得意表示：「我這間房子是命理老師認證的超級吉屋，包生包發！」中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 7
吳姍儒自嘲「壞種不斷」兒子像吳宗憲 不爽還會喊：我要換媽媽
【緯來新聞網】吳姍儒（Sandy）連四年主持「WE ARE我們的除夕夜」，前兩年恰巧哪年都懷胎，連懷緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
馬國弼欠債5000萬 親曝演藝圈2前輩暖舉：最感謝康康
【緯來新聞網】男星馬國弼（原名馬國畢）過去因沉迷簽賭，在2013年欠下5000萬鉅額債務，為了不想連緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
沒錢險滯留古巴！浩子「攔截韓國人借100美金」如今報8年恩情
浩子（謝炘昊）曾在 2017 年帶著一家人展開長達一年的環遊世界之旅，回憶起這趟旅行，他笑說最難忘的回憶「絕對是古巴」。當時因當地生活機能不便，ATM 難以領現，信用卡也時常無法使用，他在離開古巴前，乾脆瀟灑地把身上所有現金拿去買了上好的雪茄，準備心滿意足返程，沒想到到了機場卻發現行李費尚未支付。浩子心想：「怎麼可能一個國家的機場不能刷卡？」還一派輕鬆的安撫家人「沒關係，這裡可以刷卡。」結果櫃檯人員只淡淡吐出兩個字：「現金。」情急之下，浩子竟在機場隨機攔下一位亞洲面孔求助借錢。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 12
陳妍希新劇再談甜膩姊弟戀 「有人到50歲還覺得自己是寶寶」疑酸陳曉
演員陳妍希近日推出新作《狙擊蝴蝶》，在劇中與男星周柯宇大談姊弟戀，甜膩爆表，討論熱度竄升，然而，她近日受訪時提到姊弟戀，不諱言地說「有些人可能到了四五十歲還覺得自己是個寶寶。」不禁讓眾人猜測，她是否暗指前夫陳曉。太報 ・ 1 天前 ・ 4