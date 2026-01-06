20歲網美爆「被男友騙到柬埔寨」 面目全非獲救吃上八寶粥

大陸20歲網美Umi吳甄楨被發現流落柬埔寨街頭，現已獲救吃上八寶粥。（翻攝微博）

從網紅到流浪街頭 20天人生急轉直下

大陸女網紅吳甄楨（網名UMI）來自福建，年僅20歲，過去在抖音平台擁有約3萬名粉絲，社群內容多以自拍與夜生活為主。然而，近日卻爆出她疑似在男友遊說下，以「海外高薪工作」為由前往柬埔寨，並於2025年12月6日發布最後一則動態後便音訊全無。短短不到20天，她的行蹤成謎，直到12月26日被人在街頭發現時，已身受重傷、精神狀況不佳，消息曝光後隨即在網路上掀起討論。

街頭畫面曝光 手握CT片、傷勢怵目驚心

廣告 廣告

根據網友與多家媒體整理的畫面顯示，吳甄楨是在柬埔寨西港西湖酒店附近被發現，當時她衣著凌亂、神情呆滯，臉部與四肢布滿明顯瘀青，雙腿骨折、行動困難，手中還緊握著CT影像資料。由於與她過往在社群平台呈現的狀態落差極大，不少網友直呼「完全不敢認」，在身分經護照與相關資料確認後，外界也開始追問，她在這段失聯期間究竟經歷了什麼。

吳甄楨被發現雙腿骨折，流落街頭，落魄樣子令外界震驚。（翻攝微博）

疑遭男友誘騙赴柬 高薪承諾成噩夢開端

綜合多方訊息指出，吳甄楨疑似遭福建籍男友以「海外高薪工作」、「生活輕鬆、收入可觀」等說法誘騙前往柬埔寨西港。初抵當地時，她仍曾在社群平台分享出入夜店的畫面，但不久後情況急轉直下，男友也隨即失聯。另有未經官方證實的說法指出，男友疑似在海外欠下鉅額債務，才將她騙至當地轉手牟利，她可能曾被帶往非法場所，期間疑似遭受暴力對待，身心狀況迅速惡化，最終流落街頭。由於涉及跨境與人身安全問題，相關細節仍待進一步釐清。

事發後，Umi吳甄楨抖音帳號開始漲粉，湧入不少網友留言關心。（翻攝MCH0219. 抖音）

使館介入救援 救助站近況曝光引心疼

事件延燒後，大陸駐柬埔寨使館證實，已於2026年1月3日在當地醫院尋獲吳甄楨，並協調安排轉院治療。使館表示，她本人坦承是受到「高薪工作」誘惑才前往柬埔寨，目前身體狀況已有所好轉，正等待家屬辦理返國手續。

後續也有網友曝光她在當地救助站的照片，只見她身穿簡單衣物，坐在室內低頭吃著一碗八寶粥，神情疲憊、眼神渙散。畫面曝光後，不少網友直呼心疼，也讓外界更加關注她失聯期間所承受的遭遇。

父親出面證實身分 家庭背景反差引關注

吳甄楨的父親也出面證實，網路流傳的街頭照片與社群帳號皆為其女兒本人，家屬已第一時間向警方報案。他透露，女兒自2024年起曾赴海外發展，期間多次向家中要錢，卻始終未說明實際工作內容與處境。

父親也曾向媒體坦言，家中只是福建南平建甌市某鄉鎮的普通農村家庭，長年靠零工維生，經濟條件並不寬裕，與女兒在網路上呈現的生活樣貌形成明顯落差。事件曝光後，也再次引發外界對「東南亞高薪陷阱」與熟人詐騙的關注，提醒年輕族群面對海外工作邀約務必提高警覺，避免一時輕信，陷入難以挽回的風險之中。

更多中時新聞網報導

傳統公有市場凋零 轉型路迢迢

迎高齡化 公廁馬桶擬坐式為主 女廁改建 性別友善廁所引爭議

管罄嫁倪安東3年做人成功 許鈞鈞升格人妻