20歲裝潢工網路貼文涉恐嚇公眾 南投地檢訊後聲押

（中央社記者鄭維真南投24日電）南投警方發現從事裝潢工作的20歲羅姓男子，在網路張貼恐嚇言論，昨天拘提到案；今天晚間經檢方複訊後，認其涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌重大，向法院聲請羈押。

南投地方檢察署今晚發布新聞稿表示，羅男在網路發表文章，內容為「張文是我的哥哥他還沒有完成的遺願我會幫他完成」，並稱「我跟張文是同一個組織」，揚言要在過年期間犯案，刻意與日前台北市隨機攻擊事件連結。

南投警方昨天於抖音、臉書（Facebook）等網路社群巡邏時發現，從事裝潢工作羅男發表恐嚇公眾言論，立即向南投地檢署建立的「防範恐怖攻擊應變小組」聯繫窗口通報，地檢署立即指分檢察官李英霆偵辦，經指揮南投縣警察局派員搜證，昨天拘提被告到案。

檢察官於今晚訊問後，認被告涉犯刑法第151條恐嚇公眾、第305條恐嚇危害安全等罪嫌重大，且有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，認有羈押必要性，向法院聲押。

南投地檢署表示，防範恐怖攻擊應變小組針對此類涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所的危害公眾安全案件，將持續秉持從速、從嚴、從重原則偵辦，盼藉由強力執法，遏止模仿效應擴散，以維護公共安全及社會秩序。（編輯：陳仁華）1141224