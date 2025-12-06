20歲選美冠軍「出手1歲男友兒」！檢挖原因「想生寶寶」怒了

國際中心／綜合報導



選美冠軍竟因忌妒男友18月大的小孩而下狠手奪去小小生命！美國一名20歲女大生波格（Trinity Poague），過去曾經多次獲選為多納森維爾小姐，卻傳出他因為想跟男友擁有「愛的結晶」，不想管男友原本18月大的兒子，竟然出手奪去孩子性命，犯案遭調查之際，她竟然還強辯2理由，讓檢察官、男友都怒了。

20歲女大生波格2024年1月趁著男友出門買披薩時，協助對方照顧他18個月大的兒子，沒想到男友還沒回家，就收到波格急傳簡訊告知他「兒子沒有呼吸了！」，要男友趕快回來，兩人隨後將孩子送醫急救，卻沒能救回性命，緊接著波格就在孩子逝世一週之後，被檢警以涉嫌謀殺、虐童等罪名起訴，她一開始還不認罪，強辯孩子是在吃洋芋片途中、突然失去反應，不過隨後報告就顯示「孩子死前根本沒在進食」，隨後波格又趕快鬼轉，說孩子是從床上跌下來，可屍檢結果說明死者「頭顱骨折、出血」，明顯是遭到鈍器重擊，導致大腦喪失功能。

廣告 廣告

檢方指控波格的下手動機就是，她發現男友比起自己更關注兒子，讓還沒有準備好要當「繼母」的她心生怨恨，認為比起照顧別人的小孩，她更想要跟男友一起養育「共同愛的結晶」，甚至案發前幾小時她還跟朋友傳訊息抱怨「我再也不能忍受跟他待在一塊了！」，直言「我恨他、他也恨我！」，目前全案還在持續審理中，至於波格的男友則已經跟她分手，失去兒子的他發誓要幫孩子「討公道」，希望法律能讓她獲得應有的罪責，絕對不能讓她就此逍遙法外，他悲喊：「她奪走了一個無辜孩子的性命啊！」。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：20歲選美冠軍「出手18個月大男友兒」！檢挖炸裂原因「想生寶寶」網全怒了

更多民視新聞報導

18歲正妹遭性侵「狠咬斷這1根」！被判刑「比加害人還重」法院道歉了

12歲女童「媽陪搭火車」遭2度性侵！警揭畫面炸裂出手：認識他嗎

女醫抄夜巷「被侵犯40分鐘」！逃出「噁狼庭上竟又出手」法官怒了

