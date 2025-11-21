20歲駕駛連撞9車「酒測值0」 波及1婦人害輕傷

桃園市 / 綜合報導

桃園中壢的龍岡路一段，昨(20)日中午發生一起連環車禍，當時有名20歲的男駕駛，先是撞上路邊停放的黑色車輛，導致車旁正在把菜放進車內的婦人被撞到車底；隨後男子再衝撞另一輛轎車及7輛機車，等於他一次撞了9輛車。肇事男子受了輕傷、而遭撞的婦人全身則有多處擦挫傷，至於詳細的肇事原因還要調查釐清。

白色轎車往黑色轎車猛力一撞，讓站在黑色轎車旁的婦人應聲倒地，而且白車還沒停下繼續往前擠，驚悚瞬間往回推，婦人提著剛買好的菜，打開後座車門想放進去，但車卻被後面衝來的車輛直接撞上，不只車殼毀損碎裂，婦人也來不及反應，甚至身體一度被壓在車輪底下。

遭波及轎車車主說：「(婦人)倒下去的時候，腳都在底盤裡面了，他(肇事駕駛)的意思是說，他閃一台摩托車啦，然後閃，靠過來的時候，剛好撞到後面那一台(婦人的黑車)。」

事發在昨(20)日中午12點多，桃園中壢的龍岡路一段，肇事的白色轎車，先撞上路邊婦人的黑車，再波及到前方另一輛黑車，停在轎車前面的整排機車，也像骨牌一樣斜倒在地，算一算總共有2輛轎車7輛機車，等於白車一次連環撞了9輛車。

記者VS.遭波及轎車車主說：「大概要多少(維修費)啊(不知道)。」回到事發現場，遭波及的黑車車尾已留下明顯刮痕，而車主也說，因為愛車的車頭擦撞機車，車前車後都刮傷，遭波及轎車車主說：「車子小傷痕啦，但是都幾乎6，7台都倒了，中間那一台(黑色轎車)比較嚴重，已經拉進修車廠修理了。」

桃園市警察局交通警察大隊中壢中隊分隊長姚憬恆說：「劉男(肇事駕駛)除自身受有手部及面部擦，挫傷外，也造成正從被撞車輛取物之莊女全身多處擦，挫傷。」警方表示，肇事駕駛的酒測值為0，也排除毒駕的可能，詳細的肇事原因還有待釐清。

