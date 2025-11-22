20歲騎士摔車滑進BMW車底遭輾斃 驚悚瞬撞影片曝光

社會中心／陳韋劭報導

莊男騎車自摔滑進前方一輛BMW車底遭輾過。（圖／翻攝畫面）

花蓮吉安鄉日前發生一起車禍，一名莊姓海巡士兵（20歲）騎機車行經北昌一街時，疑因煞車失控自摔，莊男滑進前方一輛BMW車底遭輾過，經送醫急救20多天後傷重不治，路口監視器拍下驚悚瞬間。

警方調查，上月31日0時許，吳姓男子（59歲）駕駛自小客車沿自立路二段南往北行駛，莊姓男子騎乘機車跟在後方，吳男開車從自自立路二段與北昌一街15巷口左轉時，莊男疑煞車失控自摔。

從監視器畫面可見，莊男高速滑進前方行進間的小客車底，再遭車輛右後輪輾過。他被輾過後倒地不起，後方民眾見狀停車上前查看莊男傷勢，莊男昏迷不醒，民眾連忙報案求助，並在救護車抵達前放置交通錐示警。

廣告 廣告

警方表示，救護人員將莊男緊急送往慈濟醫院急救，但20天之後莊男仍傷重不治，全案已經報請地檢署相驗完畢，詳細肇事原因及肇責仍有待釐清。

更多三立新聞網報導

入伍首日就逃兵！成功嶺替代役偷連長車闖關離營 役政司懲處曝光

紙板鋪地激戰！嘉義娃娃機店內上演活春宮 情侶下場曝光

「熊出沒」取消出團！網購日本旅遊集體被詐 前議員也受害

宜蘭小黃、轎車相撞墜水田 駕駛乘客4傷送醫！瞬撞影片曝光

