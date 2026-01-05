20歲高中生遭惡意撞亡，煎熬一年等到死刑判決，母親的吶喊讓全網淚崩

大陸中心／唐家興報導

20歲少年張俊豪的生前照。母親哀痛：他開朗的笑容再也看不到了！（圖／翻攝自微博）

這是一場令人哀痛的悲劇，也是一個家庭長達一年的噩夢。針對備受關注的20歲高中生上學途中被鄰居惡意撞亡案，江蘇省鹽城市中級人民法院於1月5日迎來一審宣判，被告人王某桂因故意殺人罪被判處死刑。這份判決書不僅是對逝者張俊豪的交代，更是對家屬在無數個心碎夜晚中苦苦守候的一絲慰藉，讓正義在寒冬中得以伸張。

【禍從天降：準大學生的求學路竟成不歸途】

綜合陸媒報導，2024年5月29日的午後，陽光依舊燦爛，當時正讀高三、積極備戰高考的20歲少年張俊豪，像往常一樣吃完午餐，騎上電動車前往學校。這段僅需10分鐘的路程，他已走過無數次，家門口的風景本該是通往未來的起點，卻不料成了鄰居王某桂埋伏的獵場。

年僅36歲的鄰居王某桂，竟駕駛轎車從後方加速撞擊，將毫無防備的張俊豪狠狠撞倒。那一刻，少年手中的筆還沒來得及寫下高考的答案，生命卻已在柏油路上劇烈震盪，留下了一地破碎的希望。

【漫長守候：家屬在絕望與希望間的煎熬】

20歲高中生被鄰居惡意撞亡案一審宣判的背後，是張家長達一年多的淚水。事故發生後，張俊豪被緊急送醫搶救，卻不幸陷入了漫長的腦死亡狀態。張女士回憶起小兒子，眼淚止不住地流下，她看著病床上毫無生氣的孩子，多麼希望這只是一場噩夢。

然而，奇蹟最終沒有降臨。在與死神搏鬥了一年多後，張俊豪於2025年7月29日下午離世。他的青春止步於20歲，止步於那個充滿夢想的夏天，留給父母的是無盡的思念與對兇嫌惡行的憤怒。

【遲到的正義：一審宣判被告王某桂死刑】

經過漫長的法律程序，這場令人髮指的惡意撞人案終於迎來了審判。1月5日上午，在鹽城當地的看守所內，法院正式宣讀了一審結果。

判決書明確指出：被告人王某桂犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身。法官的宣讀聲落下，守候多時的張女士放聲痛哭，她激動地表示：「左盼右盼，終於等到了這一天！俊豪終於可以安息了！」

【結語：法律尊嚴不容挑釁】

這起案件震驚了社會，不僅是因為被害人正值青春年華，更是因為鄰居間的惡意竟能演變成奪命的蓄意謀殺。雖然死刑判決無法挽回張俊豪年輕的生命，但法律的嚴懲正告世人：任何無視生命尊嚴、肆意宣洩惡意的行為，終將付出最慘痛的代價。

