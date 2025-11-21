20歲黑人Coser驚傳離世 疑遭網友種族歧視逼死

20歲女Coser「Squidkid」疑似遭到種族歧視、嚴重網路霸凌而輕生。（圖／翻攝自IG@squidkid1111）





20歲女Coser「Squidkid」（Ashley）經常在社群分享自己的cosplay作品，對於角色的妝造十分用心，不過近日其家人卻在IG發布Squidkid的死訊。雖然文中並未明說死因，但據悉Squidkid生前因其黑人基因，遭受到嚴重的種族歧視、網路霸凌，最終導致她的輕生。

Squidkid的家人在其IG發布死訊，內容指出過去7年間，Squidkid一直在網路上分享自己對Cosplay的熱愛，更因此與許多人相識，她不僅在鏡頭前散發光芒，也照亮了所有認識她的人的生活，希望能在大家的記憶中延續這份愛與善意。隨後IG又更新一則貼文，提醒有輕生念頭的朋友可以打電話求援，「記住你是被愛的。」

網友們紛紛湧進她的社群哀悼，「安息吧，親愛的。太多霸凌了」「你不該承受這一切。」「這個社群太殘酷，應該醒來了，這本應是讓大家在共同喜好中交流的安全場所，而不是因為外貌攻擊別人。」「cosplay的角色並不是真實存在的，而是被創造出來的，從膚色、力量，到他們是什麼物種，都只是設定。」

據了解，Squidkid因黑皮膚扮演日本動漫角色而遭受嚴重霸凌，包含初音、賽馬娘等，相關貼文她均已關閉留言。遺憾的是，在她過世消息傳出後，仍有人在其舊貼文下，留下攻擊性的文字。

Squidkid曾扮演日本人氣虛擬歌手初音未來。（圖／翻攝自IG@squidkid1111）

輕生不能解決問題！東森娛樂關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980



