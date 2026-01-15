20歲「歐洲最美公主」不只是稱號！ 她將改寫150年王室歷史

萊昂諾公主是西班牙王儲、未來的西班牙女王。（翻攝X）

西班牙20歲王儲萊昂諾公主（Princesa Leonor）有「歐洲最美公主」之稱，未來她登基後，將成為西班牙150多年來首位女王親政的君主，是王室傳承、性別平等和民主化的重要象徵。

「最美公主」只是外號？ 為何她將改寫歷史？

今年初西班牙舉行新年軍事閱兵，國王菲利佩六世（Felipe VI）首度以「未來的西班牙女王」公開稱呼長女，更向軍方高層強調她未來作為武裝部隊「最高統帥」的角色。此舉等同對萊昂諾即將完成軍事訓練、肩負歷史使命的正式認可。

廣告 廣告

萊昂諾公主（左）是菲利佩六世（右）的長女。（翻攝X@PrincesaLeonor4）

萊昂諾穿上軍裝英姿煥發。（翻攝leonor_asturias_official IG）

在伊莎貝拉二世（Isabel II de Borbón）於1868年被廢黜後，西班牙再也沒有出現女王親政。王位自18世紀由波旁王朝掌握，歷經佛朗哥獨裁統治後，王室於1975年恢復，由胡安卡洛斯一世（King Juan Carlos）帶領國家邁向民主，並於2014年傳位給菲利佩六世。

為何西班牙王位繼承人 都得通過三軍訓練？

如今西班牙王位傳承正式進入Z世代。萊昂諾身為菲利佩六世和萊蒂西亞王后（Letizia Ortiz）的長女，從出生起就是西班牙王位的第一順位繼承人。她與妹妹索菲亞公主（Infanta Sofía）接受高等教育培養，展現王室長期系統化的接班準備。

萊昂諾2025年還是海軍時，展開為期140天的遠航。（翻攝casareal.es IG）

萊昂諾2025年12月在空軍學校，完成首次單獨飛行。（翻攝X@CasaReal）

依照西班牙憲法與傳統，王位繼承人必須完成陸、海、空三軍完整軍事訓練。萊昂諾先於英國大西洋書院（UWC Atlantic College）完成國際文憑課程（IB），2023年8月進入薩拉戈薩的軍事學院，展開陸軍訓練，同年10月宣誓效忠國旗。2024年，她赴加利西亞接受海軍訓練，隔年登上訓練艦，展開為期約140天、航程逾1萬7,000英里的遠航，累積實務經驗。

萊昂諾（右起）與父親費利佩六世、母親萊蒂齊亞王后，以及妹妹索菲亞公主。（翻攝casareal.es IG）

2025年9月，萊昂諾進入穆爾西亞的空軍學校，去年12月完成Pilatus PC-21教練機的首次單獨飛行，成為西班牙王室史上第一位達成此成就的女性成員，外媒更稱她是「Top Gun公主」。她預計在今年夏天完成三年軍事課程，獲授中尉軍階。

更多鏡週刊報導

20歲「歐洲最美公主」獨自開飛機！ 完成空軍首次單飛

19歲「歐洲最美公主」空軍入伍 沒有特權！天天6點半起床操練

19歲「歐洲最美公主」穿媽咪衣服亮相！ 妹妹穿398元洋裝太親民