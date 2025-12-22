20歲「歐洲最美公主」獨自開飛機！ 完成空軍首次單飛

萊昂諾公主完成空軍的首次單飛。（翻攝casarealtv YouTube頻道）

20歲西班牙王儲、有「歐洲最美公主」之稱的萊昂諾公主（Princesa Leonor）近來再寫人生里程碑。她在空軍學校完成「首次單飛」，象徵軍事養成邁入關鍵階段，展現未來身為三軍統帥的專業能力。

單飛前要做哪些準備？

萊昂諾今年9月以空軍少尉身分，進入穆爾西亞聖哈維爾空軍學院（Academia General del Aire y del Espacio de San Javier），歷經4個月密集訓練，她正式駕駛訓練用的Pilatus PC-21教練機，完成首次單獨飛行。

萊昂諾身穿全套飛行裝備，坐進駕駛艙準備起飛。（翻攝X@CasaReal）

萊昂諾專注操作座艙儀表的瞬間。（翻攝X@CasaReal）

萊昂諾駕駛Pilatus PC-21 教練機於空中飛行，成功完成單獨飛行任務。（翻攝X@CasaReal）

西班牙王室近日公開一系列官方影像，可見萊昂諾身穿全套飛行裝備，包括重達7公斤、用於抵抗高G力的抗荷服，在起飛前親自簽署飛機技術紀錄簿，並仔細檢查機身。完成任務後，她與同袍一同慶祝，臉上難掩喜悅神情，也正式獲頒象徵飛行資格的「飛行之翼」。

王儲的軍事訓練有多硬？

西班牙王室說明，為了達成單飛資格，萊昂諾必須通過完整的理論課程、飛行模擬器操作，以及多次與教官同乘的訓練飛行，確保能獨立完成所有標準程序。訓練內容涵蓋飛行前簡報、航線規劃、檢查機體狀況、起飛與降落流程等，最終才獲准進行俗稱「放飛」的單飛任務。

萊昂諾在飛行前整備，親自檢查訓練用教練機狀況。（翻攝X@CasaReal）

完成單飛任務後，萊昂諾與同袍互動交流，氣氛輕鬆。（翻攝X@CasaReal）

西班牙王室日前公布今年的耶誕卡，萊昂諾（前排右）與父親費利佩六世、母親萊蒂齊亞王后，以及妹妹索菲亞公主。（翻攝Casa de S.M. el Rey）

除了飛行訓練，萊昂諾的課程也包含海上求生演練、直升機跳海訓練、防護裝備操作，以及全面認識空軍暨太空軍組織的運作。她也參與學校傳統儀式，包括在飛行員主保聖人「洛雷托聖母」慶典期間舉行的宣誓與升旗活動，高度融入軍校生活。

西班牙媒體《HOLA》指出，萊昂諾目前正在軍事訓練的第三階段，早前她已完成陸軍、海軍訓練，為將來成為三軍統帥做準備。隨著學期結束，她暫時返回馬德里的薩蘇埃拉宮，與家人共度耶誕假期。

