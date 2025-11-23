20段跨國新住民婚姻真實書寫亮相 《窗外藍天與綠地》新書發表會感動登場

▲20段跨國家庭故事集結出版，新書發表會溫暖揭幕。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市移民文化教育服務協會今（22）日在高捷美麗島站舉辦《窗外的藍天與綠地》新住民故事書發表會，書中收錄20個跨國婚姻家庭的真實紀錄，包含來自東南亞、中國、土耳其、日本、韓國等地的新住民配偶，透過國人視角娓娓道來共同經營家庭的點滴，以及在異國文化中攜手面對生活挑戰的心路歷程。

▲理事長楊贊榮致詞

理事長楊贊榮在記者會上表示，台灣的多元文化家庭日益增加，每段跨國婚姻都承載相遇的巧合、文化磨合的難題與彼此成長的力量。出版此書的目的，是希望以過來者的經驗引導已建立跨國婚姻的家庭，並協助未來準備組成跨國婚姻的國人了解可能面臨的課題與因應方式。

▲貴賓致詞與投稿者分享

發表會中多位投稿者分享自身故事，包括郭明宗〈我的越南老婆〉、辜尹萱夫婦〈跨國婚姻的相遇與結緣〉、阮玉銀〈從越南到台灣：我的愛與成長之路〉、邱建平〈南島記憶〉。四個故事呈現跨國婚姻的多重面貌，既有甜蜜也有衝突，既面對語言與文化差異的磨合，也展現彼此扶持、共同成長的力量。

活動強調，跨國婚姻不僅是愛情的結果，更是形塑台灣多元文化社會的重要力量。這些家庭用時間、理解與陪伴，築起屬於自己的家，也為台灣寫下溫暖且多元的社會篇章。

▲新書發表會

發表會來賓也到場致意，包括民進黨新住民黨部主任張瑜庭、國立高雄師範大學利亮時所長、高雄市社會局婦保科長蕭惠如、移民署高雄第一服務站曾科員等，肯定協會推廣新住民文化理解與社會共融的努力。（圖╱記者王苡蘋攝）