20米高信義區新光三越聖誕樹點燈！7米高熱氣球6大世界夢幻造景美拍

文／景點+ Rhoda整理報導

迎接浪漫聖誕，新光三越台北信義新天地即日起至2026年1月4日化身「幸福傳遞出發站」！以20米高的「傳遞幸福之樹」為主軸，打造6大夢幻場景，包括7米高的「奇蹟熱氣球」、「祝福投遞所」與千米燈海大道「璀璨大道」等繽紛迷人的世界級美景。同步攜手NO COFFEE打造期間限定幸福咖啡店，還有機會抽中Apple Watch等好禮！

新光三越台北信義新天地打造全台最美耶誕城，6大夢幻場景必拍！（圖／新光三越台北信義新天地，以下同）

廣告 廣告

新光三越台北信義新天地打造20米高的傳遞幸福之樹，主樹以雪松綠搭配15萬顆暖白金燈光，而圍繞著耶誕樹轉動的星願特快車，緩緩地穿梭帶著希望與祝福的光輝，打造今年最浪漫的耶誕地標，更傳遞信念、奇蹟與歡樂。

A11北大門「傳遞幸福之樹」。

全新耶誕打卡地圖規劃六大世界級美景，包括A11北大門「傳遞幸福之樹」、A4南大門七米高 「奇蹟熱氣球」空降信義、A9 B1「祝福投遞所」，新光三越會員可免費拍攝四格拍貼的「快拍車廂」，還能在「許願報亭」兌換限量藝術家聯名耶誕明信片，搭配郵寄服務傳遞節慶祝福。

今年新光三越台北信義新天地以近百萬顆燈泡，打造近 1,000 公尺的浪漫燈海。

6大夢幻場景一次走訪最美耶誕城：

A11 1F北大門「傳遞幸福之樹」主樹啟程

搭配經典耶誕列車元素，20米高的雪松綠色葉片加上暖金色光芒，集合超過15 萬顆燈泡打造全台燈泡數量最多的的耶誕樹，承載著每一個希望跟祝福齊聚於樹頂的八芒星。搭配每整點、半點施展音樂燈光雪花秀，全場域沉浸燈光秀空橋主樹燈光聯動，營造魔法般的耶誕雪景

超人氣全創作冠軍男團《UNUS》擔任禮物大使！點亮全台最華麗的耶誕列車。

A4 1F南大門的七米高「奇蹟熱氣球」

綠白條紋相間的巨型熱氣球，也是今年必拍亮點之一。象徵夢想與希望升空拍出傳遞幸福的美照，拍照如同置身故事場景。

七米高「奇蹟熱氣球」。

A9 B1「祝福投遞所」寄出一封專屬耶誕願望，最具儀式感的耶誕寄送體驗

快拍車厢：1:1還原列車造景，會員（下載APP綁定）可免費體驗人生四格拍照。

許願報亭：限量藝術家聯名明信片可免費兌換，並提供郵寄服務，讓祝福真正送到遠方。

祝福投遞所。

香堤徒步區的「璀璨大道」千米燈海大道，與百萬顆絢麗燈泡交織出如夢似幻的燈光秀

燈海密度再升級！香堤大道串起百萬顆燈泡的絢麗光廊，步行其間宛如置身浪漫冬季大道。

跨越 A11–A9空橋 與 A9–A8空橋打造「夢境光廊」光影如珍珠串鏈般延伸，每一步都像踏進北極光般的幻想場景。

香堤徒步區的「璀璨大道」。

A11 北大門驚喜派送站

以松綠與香檳金打造的耶誕小屋，如比利時冬日街角。

以松綠與香檳金為主調的優雅耶誕裝飾，搭配柔和的暖白燈飾，宛如比利時冬日街角的甜蜜小屋，帶來期間限定的經典馬卡龍與季節限定巧克力禮盒，更有以濃郁可可與細緻如雪的冰香交織而成的現製冰淇淋，為冬日增添一抹甜意，收藏幸福的氣味。

A11 北大門驚喜派送站。

新光三越會員專屬耶誕驚喜！今年特別打造限量節慶收藏，跨界聯名國際藝術家，將耶誕祝福化作手感明信片讓祝福具象化，成為收藏與傳遞幸福的雙重紀念。

持新光三越會員免費進入「快拍車廂」，拍下藝術家聯名畫框專屬耶誕四格照片，可以扣點完整收藏四個版本的限定收藏明信片。

持新光三越會員消費滿500元也可兌換隨機一款明信片，還能享有郵寄服務，將耶誕祝福送達，傳遞冬日的溫暖幸福。

此外，新光三越首度攜手日本福岡潮流咖啡品牌「NO COFFEE」打造「Express Coffee Love幸福咖啡店」，將幸福派送至每位會員手上，並推出全球獨家限定－覆蓋綿密莓果口味紅絲絨奶蓋，搭配巧克力風味基底咖啡散發濃郁香氣的「紅絲絨冷萃咖啡」！

11/28（五）至11/30（日）於現場首度加入貴賓卡或貴賓卡以上會員只要與新光三越耶誕裝置拍照打卡、上傳社群並扣skm points 10點，即可免費兌換限定飲品，活動期間隨杯加送每刮必有禮的刮刮卡，有機會把Apple watch、SAMSUNG投影機、NO COFFEE人氣話題周邊等耶誕好禮帶回家！

【Info】

台北信義新天地 幸福傳遞出發站

一、 幸福啟航站主秀

結合聲光效果與投影，創造各種面貌的幸福啟航站，每日16:00-22:30，整點&半點，會有3分鐘音樂+燈光秀演出，每15分、45分會有2分鐘演出，12/24(日)、12/25(一)、12/31(日) 延長演出至00:00(耶誕樹亮燈至01:00)

二、Christmas Express 耶誕幸福傳遞中

展出時間：11/20(四)至2026/01/04(四)

A11 1F 北大門(香堤廣場)《幸福啟航站》

活動時間：11:00-22:30

每15分/45分聲光小秀；每30分/整點聲光大秀

活動方法：免費參加。

A4 1F南大門《奇蹟熱氣球》

活動時間：11:00-21:00 (週五與週六為21:30)

活動方法：活動時間排隊即可入內拍照體驗一次，空間最多容納4人。

A9 B1 漂浮廣場《祝福投遞所》

活動時間：11:00-21:00 (週五與週六為21:30)

活動方法：快拍車廂憑新光三越會員掃描APP QRcode即可拍照一次，每天皆可一次。空間最多容納4人。許願報亭新光三越會員消費滿500元即可獲得「明信片＋郵寄服務」。新光三越會員扣500點skm points兌換全套四款收藏版明信片

A11-A8空橋/ A9-A8空橋《夢境光廊》

活動時間：11:00-21:00 (週五與週六為21:30)

活動方法：免費參加。

香堤廣場南北段 《璀璨大道》

活動時間：11:00-22:30

活動方法：免費參加。

A11 1F北大門 《驚喜派送站》

活動時間：11:00-22:30

販賣耶誕限定商品：Pierre Marcolini迷你耶誕樹巧克力禮盒（小確幸五入）

耶誕幸福咖啡店

兌換方式：活動期間達以下任一資格可獲NO COFFEE限定調飲「紅絲絨冷萃咖啡」一杯+「刮刮卡」一張時間（口味依現場為準，每會員期間限兌1次，數量有限，當日兌完為止）

貴賓卡會員完成耶誕裝置打卡成功上傳社群並現場過卡扣skm points 10點，即可兌換。

現場成為貴賓卡會員即可過卡兌換（橘卡會員憑當日消費明細2000元並使用電話驗證即可轉貴賓卡）

活動店別／時間：11/21（五）起，「Express Coffee Love幸福咖啡店」將於全台巡迴登場

台中中港店－11/21（五）至11/23（日）、台北站前店－11/22（六）至11/23（日）、台北信義新天地A8－11/28（五）至11/30（日）、台南新天地－11/28（五）至11/30（日）、桃園站前店－11/29（六）、台南小北門－12/6（六）至12/7（日）、DIAMOND TOWERS－12/13（六）、台南中山店－12/13（六）、台北天母店－12/20（六）、高雄三多店－12/20（六）、嘉義垂楊店－12/25（四）、高雄左營店－12/25（四）至12/26（五）

信義區最大聖誕市集！台北歐洲冬季嘉年華66攤位雙舞台表演體驗歐風聖誕

》https://www.mook.com.tw/article/39055