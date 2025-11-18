20米高巨型聖誕樹香港繽紛冬日巡禮！中環8大地標沉浸式光影秀耶誕市集必追
文／景點+ Rhoda整理報導
迎接耶誕與新年，香港再度化身亞洲最閃耀的冬日旅遊勝地，沉浸於節慶氛圍。「香港繽紛冬日巡禮」於11月14日起登場，亮點包括中環化身「冬日小鎮」、20米高巨型聖誕樹、浪漫「星光長廊」，以及中環八幢地標首度聯手呈獻沉浸式「光影匯·中環」。香港旅遊發展局更祭出「繽紛冬日賞」逾300項優惠，可樂旅遊也推出三天機加酒自由行6,888元起優惠！
「香港繽紛冬日巡禮」打造20米高巨型聖誕樹！（圖／香港旅遊發展局，以下同）
自11月14日起，中環皇后像廣場花園將化身成「聖誕天地」，帶來宛如走進童話故事的夢幻體驗。
中環八大地標首度化身巨型光影畫布。
整個聖誕天地遍布飛船、小木偶及小火車等充滿童趣的多彩經典玩具。臨近聖誕節時，現場更會上演聖誕頌歌表演，聖誕老人也會驚喜現身。
由12間小木屋組成的聖誕市集更會緊接於11月28日登場，帶來豐富多樣的節日主題餐飲、應節精品和節日限定工作坊，歡度冬日歡樂時光。
中環皇后像廣場花園化身聖誕天地。
聖誕天地的閃亮焦點還有20米高巨型戶外聖誕樹，相當於六層樓高的壯觀規模令人嘆為觀止。遠看像一份巨型聖誕禮物身披閃耀絲帶，遍灑耀眼光芒。
同時，連接聖誕天地的遮打道將化身成浪漫「星光長廊」，完美延續夢幻氛圍。遮打道沿途逾30棵樹木將懸掛璀璨的閃爍燈飾，為中環街頭注入一片浪漫的冬日光景。
除了行人天橋的閃爍燈飾外，遮打大廈入口上空亦將懸掛精緻的聖誕樹燈飾，成為矚目的節慶亮點。
每日晚上五點，燈光將點亮遮打道，呈現絢麗迷人的戶外聖誕景色。漫步於金光璀璨的燈海，旅人可抵達置地廣塲中庭的「Noëlia at LANDMARK」。
此佔地30米、高達11米的燈塔大型聖誕互動裝置，設有多個獨特打卡熱點，更展出全港最大型12 X 12米祈願湖，讓冬日慶典增添浪漫與祝福的氛圍。
今年「香港繽紛冬日巡禮」的另一矚目焦點，還有首度登場的沉浸式「光影匯·中環」。
11月28日起，環繞聖誕天地的中環八大地標建築將破天荒化身巨型光影畫布，結合3D投影技術、燈光效果及節日樂韻，上演一場震撼視聽的感官盛宴。
從聖誕天地的視角仰望，可見栩栩如生、多變立體的馴鹿、天使、雪人和禮物等節慶圖案，部分影像更會於標誌性歷史建築與現代摩天大樓之間閃現，如同在聖誕天地的樹木上生動跳躍穿梭，伴隨歡樂的聖誕樂章節拍變換主題，為旅人帶來耳目一新的觀賞體驗。
為讓旅人享受到盡善盡美的冬日假期，香港旅遊發展局於12月起推出「繽紛冬日賞」推廣活動，涵蓋餐飲、購物、景點及交通逾300項為市民及旅客而設的精選優惠。
而跨年倒數煙花匯演將作為「香港繽紛冬日巡禮」的壓軸盛事華麗登場，為冬日慶典掀起最高潮。立刻開始計劃行程，全情投入亞洲最閃耀冬旅勝地的獨特魅力。
可樂旅遊三天機加酒自由行二人一室住旺角盛世酒店，距離地鐵站一分鐘，美食逛街都方便，每人6,888元起（未稅）。
要去香港迪士尼樂園的旅人可參考東南旅遊香港迪士尼自由行專案，一晚住香港迪士尼主題酒店一晚住市區酒店，含樂園連玩二日門票，每人9,688元起（未稅）。
旅天下推出香港跨年限定行程，跨年夜將於海港城專屬場地舉辦倒數派對，欣賞維多利亞港跨年煙火。特別安排位置超方便的尖沙咀九龍酒店，步行即可抵達海港城，二人同行提供海港城港幣500元購物現金卡一張，可於館內直接折抵消費！
四天三夜二人成行機加酒自由行每人NT$19,999起（未稅），再享早鳥折價優惠，第二人折價3,000元。
【Info】
香港繽紛冬日巡禮
日期：2025年11月14日至2026年1月4日
聖誕天地
日期：2025年11月14日至2026年1月4日
地點：香港島中環皇后像廣場花園（南、北）
門票：免費入場
交通：港鐵中環站K出口
光影匯·中環
觀賞位置：香港島中環皇后像廣場花園（南）
日期：2025年11月28日至2026年1月4日
時間：晚上7:30至晚上10:30 每30分鐘循環演出
八大地標：中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈、渣打銀行大廈
星光長廊
日期：2025年11月下旬至2026年1月
地點：香港島中環置地廣塲中庭及中環遮打道一帶
辻利茶舖聖誕樹蛋糕登場！太妃餅乾抹茶拿鐵冬季限定必追
其他人也在看
勞保年金65歲才領不打折？精算結果：60歲領累積總額更高
從2026年起，勞保老年年金的法定請領年齡將由64歲調整至65歲。這意味著若希望獲得完整的年金，民眾需等到65歲才能申請。然而，精算試算結果卻顯示，提前領取年金可能會比延後到65歲領取更具經濟效益。中天新聞網 ・ 6 小時前
中大獎太爽！他在社區群組「曬彩券」隔天領獎傻了 超扯真相曝光
《羊城晚報》報導，警方調查後發現，王先生於11月11日晚確認中獎後心情激動，便將中獎彩票拍照上傳至社區屋主微信群組，與鄰居分享喜悅。不料，群內居民趙某看到照片後，竟心生歹念，立即將照片轉發給熟識的彩票站業者，謊稱自己才是真正的中獎者，並以「人在外地」為由要求...CTWANT ・ 1 天前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 1 天前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 1 天前
王大陸遭求刑一年 出庭稱「無知犯錯」鞠躬全認罪 盼從輕量刑
王大陸雖未完成逃兵役犯行，但涉偽造文書罪，遭檢方求刑一年。新北地方法院今天（18日）開庭，王大陸當庭稱無知犯錯，全數認罪，並起立鞠躬，律師表示，王大陸在偵查中都坦白犯行，目前也已服役9個月，盼法官從輕量刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
影/台大社科院旁300萬休旅車自撞 車頭碎裂、1輪噴飛
今（17日）上午在台灣大學社會科學院外，發生嚴重自撞事故，有輛休旅車不明原因高速衝撞分隔島，當場側翻，輪胎噴飛之外，車頭也全毀，近距離的破碎變形現場畫面出爐，整輛疑似是要價3百多萬的Infiniti FX35休旅車，毀損相當嚴重。中天新聞網 ・ 1 天前
桃園仙草嘉年華11／22楊梅登場 接駁車、交管出爐
「2025桃園仙草嘉年華」將於11月22日開幕，展開為期16天活動，預計將有大量遊客湧入欣賞浪漫紫色花海，楊梅警分局配合市府規畫相關交通疏導管制，請遊客留意配合，避免塞於車陣、人潮當中。中時新聞網 ・ 9 小時前
日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊"偷遍各大景區"
社會中心／綜合報導這個月14號，一名日籍旅客，到位在新北市瑞芳區的知名景點"九份老街"遊玩時，發現錢包不翼而飛。警方調閱監視器，發現竊嫌是兩名東南亞籍的女子，而且兩人從八月起，就偷遍各大風景區。人群裡，一名頭戴黑色帽子的女子，先是東張西望，接著她舉起左手，向一旁的同伴打暗號。同樣戴著黑色帽子的同伴，一走上前，就拿出手機，假裝拍照讓一旁的遊客們，卸下心防。沒想到，就在這時，兩人聯手，趁著旅客一個不注意，就順手摸走對方的錢包。穿著厚重衣物，還企圖戴帽子，躲避監視系統。這兩名女子，聯手行竊的過程，僅花了不到幾秒鐘，原來她們都是慣竊。這起竊案，就發生在這個月14日傍晚。一名日籍旅客，到九份老街遊玩時，驚覺自己身上的皮夾，不翼而飛。警方調閱沿途監視器，鎖定兩名東南亞籍的女子，行跡相當可疑。沒想到，一查後發現，這兩名竊賊，從今年8月開始，就在各大觀光景點，犯下多起扒竊案件。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）瑞芳警分局九份派出所所長林冠宏表示，於15日晚間，在瑞芳區成功將兩名犯嫌拘提到案，警方也將持續向上追查，是否有其他共犯，本分局轄區多為重要的國際觀光景點，警方將持續加強巡查，與警力佈署，保障遊客與市民安全。低著頭，全程不發一語，兩名女子先後坐上警車，要為自己的行為，付出代價。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）原文出處：日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊「偷遍各大景區」 更多民視新聞報導8次來台偷竊！港籍廚師專挑蘋果耳機下手 粗估得手10萬餘元高雄女賣金鍊約秤重! 買家幫收拾"偷塞口袋" 騙領錢逃逸九龍太子宮600萬"卯兔星君"金身落難! 竊賊抱走神像民視影音 ・ 1 天前
影/天母「知名火鍋店大火」！黑煙狂竄恐怖畫面直擊
當下黑煙瀰漫！北市天母的德行西路上一間知名火鍋店，今天（17日）清晨發生大火，廚房跟店內裝潢都陷入火海，警消趕來迅速灌救的畫面也曝光。中天新聞網 ・ 1 天前
恐怖尾隨! 不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場
社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導只是按個喇叭，沒想到卻被男子尾隨，他的身上還帶著利器！新北市有一名女子，和家人騎機車回家的路上，遇到一名男子越走越靠近馬路，女子按喇叭提醒，卻引來對方不滿，一路尾隨，甚至還動手拉機車，但最讓被害人害怕的是，當時男子背後，竟然還揹著一把剪刀。人煙稀少的巷弄中，一名男子在人行道上閒晃，他越走越靠外側，3輛機車呼嘯而過，險些和男子發生擦撞，沒想到，男子竟然快步尾隨在機車後頭，跟著一起走進停車場。民視記者洪巧璇：「當時被害人騎車經過這條路，就被一名陌生男子，沿路尾隨到住家的地下室，而男子甚至還在地下室的入口這邊，四處張望遲遲不肯離去。」最讓被害人心生恐懼的是，當男子轉身離開後，仔細一看，這才發現，他的肩膀上，竟然揹了一把剪刀，並在停車場門口直直盯著被害人看。恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場（圖／民視新聞）事發在16號晚上6點多，新北市淡水區北新路上，這裡鄰近淡江大學，也有不少住宅區，周遭住戶聽聞有陌生男子拿著剪刀尾隨，都不禁感到擔憂。學生：「附近很多學生，如果遇到這種事情的話，我會覺得滿害怕的。」附近住戶：「當然會怕啊，如果是我們當然會緊張。」事發當天，女子和爸媽騎車回家，看到郭姓男子越走越靠近馬路，按喇叭提醒，疑似引來對方不滿，一路跟到住家停車場，還動手拉被害人的機車，加上看到男子揹著一把剪刀，被害人直呼，當下真的嚇到心髒差點停住。恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場（圖／民視新聞）淡水分局偵查隊副隊長薛惟仁：「男子行為涉嫌違反，社會秩序維護法第89條，那本分局同事已加強，案發地周邊巡邏密度。」晚上回家，卻遇上恐怖尾隨，警方加強周邊巡邏，也請民眾提高警覺。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場 更多民視新聞報導「仙塔律師」幫詐團辯護涉洩密 聲請法界大老鑑定「不法偵訊」昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？新北自助洗衣機內有刀片 女被割傷濺血民視影音 ・ 2 小時前
發錢了！勞保局16項給付月底前入帳 勞保年金平均每人領1.9萬元
11月進入下旬，根據勞保局行事曆顯示，11月下旬將陸續發放16筆款項，包括老農津貼、勞保年金以及國民年金等各項給付，其中最多人領的勞保年金則將於11月27日入帳，符合資格的民眾記得查閱帳戶，確認是否收到款項。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
涉勾結詐騙集團洩密起訴 網紅「仙塔律師」3人移送懲戒
網紅「仙塔律師」李姓、趙姓與蔡姓律師被控勾結靈骨塔詐騙集團，台北地檢署日前依洩密、洗錢等罪起訴三人。北檢認為三名律師違反律師倫理規範情節重大，今天（17日）依律師法將三人移送律師懲戒委員會。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
舉發職場霸凌「公文竟遭洩密」！台南勞檢官員向廉政署自首獲緩起訴
檢方調查指出，余姓男子於民國114年1月間向台南市政府職安處，申訴舉發其公司安全設施不足、主管對他霸凌，涉違反職業安全衛生法第39條等情事。因其工作場所具危險性，依勞動檢查法，應移由勞動部南區職業安全中心處理。受理檢舉的張姓技士依處理程序，必須將該案轉寄勞動部...CTWANT ・ 1 天前
上班遇死劫！台中物流車撞雙載機車 女捲車底亡
台中市 / 綜合報導 台中北屯區發生物流車撞上雙載機車的死亡車禍， 機車 女騎士和乘客都被捲進車底，消防隊趕到將兩人救出來，女乘客頭部受傷，女騎士當場死亡，肇事的物流車司機透過朋友轉述，說他轉進巷子時，疑似視線死角，沒看到機車，發現撞到時，騎士和乘客以及機車，已經卡在車底下。消防人員大批出動，拿出救助器材，要將卡在物流車車底下的女騎士和乘客，給救出來。消防隊員說：「黑色的，黑色嗎。」消防隊員緊急將兩人救出來，34歲的古姓女騎士當場死亡，女乘客則是頭部嚴重壓傷，被緊急送醫。民眾說：「載貨的司機，要來我們公司，對就是這個路口太小了，沒辦法。」女騎士的親友接到噩耗，趕到車禍現場，難過到不停痛哭，根據了解，女騎士是台東人，在豐原區清潔隊工作，工作認真和同事相處也很好，記者VS.清潔隊同事說：「她的工作表現，很好很好。」車禍發生時，女騎士載著朋友要去清潔隊上班，卻被物流車撞死，42歲的梁姓肇事駕駛，受到不小驚嚇不願多談，他朋友接到消息，趕到現場關心。肇事駕駛友人說：「司機就不知道，他就轉進來就聽到碰一聲，應該是他也不知道，到時要調路口監視器。」肇事駕駛的朋友轉述，說當時，物流車要右轉轉進巷子裡，疑似視線死角，擦撞到，同向騎在右邊的雙載機車，造成騎士和乘客都被捲進車底，女騎士當場沒了生命跡象，警方也已經調閱周圍監視器，要來釐清車禍的詳細發生原因。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前
黃國昌被爆凱思資金回流入口袋 她點名身邊2大「中資疑雲」曝驚人巧合
各個政黨積極布局2026縣市首長，其中「藍白合」如何操作成了外界矚目的焦點。而民眾黨主席黃國昌不僅深陷聘雇狗仔集團跟監政敵醜聞，今（18）日又被週刊爆出，指揮的狗仔基地大本營凱思國際，竟有資金回流他私人口袋。對此，政治評論員吳靜怡表示，「民眾黨如果民調從北到南全部輸到脫褲藍，藍白到底怎麼合？」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
口角演變拳腳相向! 17歲女無照又酒駕 當街毆打同性伴侶
社會中心／莊立誠 胡崇恩 新北報導新北市土城區，週日晚上11點多，一名17歲的顏姓女子，不僅無照騎車，還酒駕上路。她當時載著16歲的女友，行經中華路一段時，倆人爆發口角，當街大打出手，巨大聲響，驚動附近民眾。警方獲報到場，兩人的情緒，都還是相當激動。大馬路邊，身穿白色外套的女子，嘴裡不斷飆罵髒話，手裡著安全帽，瘋狂猛砸，眼前這名穿著黑色外套女子的頭部。只見下一秒，白衣女子躺在路邊，接著換另一方朝著她的頭部，大力狠搥。劇烈聲響，驚動附近住戶。警方獲報到場，趕緊將人架開，只見兩人情緒依舊相當激動。這起衝突就發生在16日晚上11點多。17歲的顏姓女子，跟她16歲的女友，在新北市土城區中華路一段上，發生爭吵，雙方大打出手。員警到場後，發現顏姓女子酒測值達0.18，更誇張的是，她還無照駕駛，當場將她帶回警局。女子無照又酒駕騎車，當街與同性伴侶爆發衝突。（圖／翻攝畫面）土城警分局廣福派出所所長陳高權表示，警方到場意外發現，顏姓女子有酒駕情事，酒測值0.18且無照駕駛，警方依法開單扣車，並舉發。相關家暴情形，亦依規定通報，土城分局呼籲任何糾紛，應理性處理。女子酒駕、無照上路，除了必須面臨相關罰則外，她還對另一半施暴，警方也依規定，通報家暴，要為自己的行為，付出代價。女子無照又酒駕騎車，當街與同性伴侶爆發衝突。（圖／翻攝畫面）原文出處：口角演變拳腳相向！ 17歲女無照又酒駕 當街毆打同性伴侶 更多民視新聞報導外籍移工無照酒駕拒測罰鍰不繳 通知雇主急請仲介出面繳清高雄楠梓7旬翁失控撞車釀1死8傷 50歲菲籍男死因曝光月世界慘變「垃圾山」！環保局要辦了 邱議瑩震怒：罰到傾家蕩產民視影音 ・ 22 小時前
為了和女友分手! 桃園男竟找友人扮"假警"逮自己
地方中心／綜合報導桃園一名女子向警方報案，自己的男友連同洗車場老闆，被兩名自稱警察"的男子押走，警方大動作啟動攔截圍捕！但真相曝光後，連警察都傻眼，因為整個過程，全是男子一手策畫"自導自演"的分手戲碼。雖是一場烏龍，但行為已經觸法，被警方函送偵辦。眼前兩名男子，被員警團團包圍，嚇到不斷道歉。做壞事被抓包，只好老老實實地，向員警說明自己策劃好的分手行動。原來這名身穿黑衣的邱姓男子，為了跟女友分手，自導自演這一齣戲。他找來兩名好友，假扮員警，告訴女友說在桃園市埔子，一家洗車廠外，被警察帶走，但這句話，讓女友起疑。她說，我問他說是哪個分局他沒跟我將她說我在辦案你滾旁邊一點。男子欲跟女友分手，竟找朋友扮假警演戲。（圖／翻攝畫面）拙劣演技漏陷，女友真報警揪假警，警方攔截圍捕，不到半小時，謊言被揭穿。桃園警分局埔子所所長蔡東洲表示，本所接獲女子報案，表示其男友遭自稱警察人員帶走，警方依規定受理，並立即發動攔截圍捕，經尋獲報案人男友，他表示為解決與女友的感情糾紛，請友人配合自導自演，全案依法函請偵辦。男子欲跟女友分手，竟找朋友扮假警演戲。（圖／翻攝畫面）男子為了分手，誤導他人，謊報刑案，不僅被函送法辦，這下不分手，都很難了。原文出處：為了和女友分手！ 桃園男竟找友人扮「假警」逮自己 更多民視新聞報導Andy奪走鐘最大獎 自曝「月薪5萬5」還沒回本！生日驚喜竟是鹽酥雞？男友曾諾精心安排 理由讓她傻爆眼：妳跟親友慶過了台大祭品文真相翻轉？淡X生報復前任發文…網喊只要雞排民視影音 ・ 23 小時前
盤點歷年假球案刑度 SBL柯旻豪、班霸最重！再來是黑象事件的他 其他球星下場曝
SBL超級籃球聯賽2023年爆發簽賭案，裕隆納智捷多名球星涉嫌收錢打假球，士林地方法院歷經一年多審理，今（17日）對主要涉案球員重判：柯旻豪 7年徒刑、班霸5年2月，成為台灣運動史上因假球案刑期第一及第二重的案例，再來就是2009年黑象事件中的白手套莊宥霖，他被法院認為扮演關鍵要角，負責媒介球員以及地下組頭，一二審皆重判3年。鏡報 ・ 1 天前
撒幣!運鈔車新北浮州橋錢幣散落 北市警撿1.5萬千元鈔
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北-台北報導雙北接連發生掉錢事件，昨晚一輛運鈔車行經新北市浮州橋時，一整袋銅板突然撒落一地，好在執行耶誕城勤務結束經過的員警發現，馬上封閉車道，六名員警一同合力撿錢，一個多小時後才恢復通車。另外，台北市大安也有巡邏員警，發現路上滿地的千元大鈔，一共撿到1萬5千元，成功歸還慌張的失主。週日晚間，員警趕來浮州橋支援，只見最右側停著一輛黑色運鈔車，整個柏油路上閃閃發亮，原來車上一整袋銅板，掉了滿地。大量銅板灑滿一、二、三個車道，從內側道外側通通都是零錢，1元、5元、10元和50元，實在有夠多。撒幣!運鈔車新北浮州橋錢幣散落。（圖／民視新聞）保全人員忙著撿錢，就怕發生危險，員警立刻鳴笛，六名員警，有的撿錢，有的指揮交通，同心協力下，終於解決，順利恢復通車。無獨有偶，台北市大安也有現金掉滿地。員警巡邏時，怎麼看到地上有藍色紙張飄呀腰飄，仔細一看，這不是紙張，而是白花花的鈔票，員警趕緊下車撿呀撿，一共撿到了15張，準備返回派出所時，發現有名男子，神情慌張，很著急好像在找什麼。北市警撿1.5萬千元鈔。（圖／民視新聞）男子說出的金額，和員警撿到的錢數字吻合，但為了確保是本人遺失，還是到派出所處理，最後確認後歸還。男子失而復得，頻頻感謝員警，因為這些錢，可是他辛苦工作來的薪水錢灑落路上，波麗士大人挺身而出，化解危機。原文出處：扯！運鈔車行經新北浮州橋不明原因 鈔票錢幣撒滿地 更多民視新聞報導全球最富城市排行曝光！《CEOWORLD》公布全球富裕城市排行 東京稱王「台北名列第25」信義區夜店全武行! 兩男舞池起口角互毆天母火鍋店凌晨起火！鐵皮加蓋冒濃煙直竄天際 現場飄塑膠燃燒味民視影音 ・ 1 天前