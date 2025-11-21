20米高飄雪聖誕樹3大美式耶誕場景美拍！華泰名品城37攤異國聖誕市集大遊行必追

文／景點+ Rhoda整理報導

華泰名品城迎接聖誕與10週年紀念，今年以百老匯風格打造全台最好逛的聖誕購物村！不僅有20米高的「飄雪穿越聖誕樹」於二期廣場回歸，一期也推出「Gloria Xmas Hotel」、三期則打造「百老匯聖誕舞台」共3大美式耶誕主場景。同步登場的還有異國聖誕小木屋市集，以及「Gloriday聖誕大遊行」等多項聖誕亮點必追！

華泰名品城10th週年聖誕村打造三大美式耶誕主場景、37攤異國聖誕市集與聖誕大遊行！（圖／華泰名品城，以下同）

為歡慶GLORIA OUTLETS華泰名品城10週年的到來，今年園區各角落均變身成百老匯風格的耶誕狂歡大片場！

三大聖誕主場景裡，隨處可見桃金色系的白雪聖誕樹、吹奏樂器的聖誕小矮人和大家相見歡。每一處都有互動巧思，讓大家沈浸在華麗歡愉的聖誕氛圍中！

一期「Gloria Xmas Hotel」

呼應GLORIA OUTLETS華泰名品城 母集團 華泰大飯店集團 飯店起家的背景，融入7、80年代復古飯店與聖誕元素，吸引消費者以趣味方式，一探集團故事。

一期「Gloria Xmas Hotel」融合復古飯店與經典聖誕元素。

從紅金色系的美式燈泡大招牌、胡桃紅旋轉大門、聖誕樹與吹奏樂器的小矮人、飯店鑰匙櫃檯、金色行李推車到復古電梯每一處都充滿互動性與記憶點！

復古電梯內可拍出Z世代最愛的電梯場景，電梯外亦掛滿了華泰大飯店集團 橫跨餐飲、旅宿業多角化經營的場域美照。

傍晚的一期「Gloria Xmas Hotel」宛如奇幻聖誕飯店。

二期「華泰20米飄雪穿越聖誕樹」

大家引頸期盼，全台最巨的聖誕樹重磅回歸！這次的華泰聖誕樹，不只高度達20米，內外皆有看頭。外部樹體以百老匯元素、大型美式招牌、10週年特製桃金色系耶誕球妝點華麗風格。

全台最巨的穿越聖誕樹，搭配飄雪場景必拍！

抬頭看樹外，還會發現幽默的聖誕老公公正在爬樹送禮物。穿越樹內，還有聖誕老人們驚喜迎接，加上光影、煙霧、音樂、華泰特製耶誕香氛等多重驚喜將挑動你的五感神經！

踏入聖誕樹內部奇幻小窩，抬頭就能看見聖誕老人從空中驚喜現身！

每日16:30-20:00的整點與半點，還會有結合聲光效果的「聖誕樹飄雪秀」。

三期「百老匯聖誕舞台」

由桃金色系的白雪聖誕樹環繞的歡樂舞台。每週六會有「紅鼻子馬戲團」聖誕大遊行在此熱情開演，帶來超震撼的耶誕饗宴！

由紅鼻子馬戲團領軍，在三期「百老匯聖誕舞台」帶來精采炫技演出。

網友最愛的聖誕市集、聖誕小木屋11月21日正式營業！最原汁原味的異國聖誕市集貫穿一至三期。

網羅37攤多國人氣美食、應景暖心小物，現場也備有市集地圖，可以讓大家探店之餘邊吃邊玩，輕鬆購入各種聖誕交換禮物，為節慶增添儀式感。

聖誕市集、聖誕小木屋11/21正式營業！

大小朋友最愛的「Gloriday聖誕大遊行」也將歡樂啟程！12月25日聖誕節、11月22日至12月20日每週六19:00-20:00，聖誕老人、馴鹿、雪人、精靈與糖果姊姊將化身為節慶使者，以絢爛舞蹈與驚艷特技，讓節日的魔力在每個節拍間閃耀。

紅鼻子馬戲團遊行隊伍將穿梭園區各大道，並在三期「百老匯聖誕舞台」上演多種技法演出，帶來一場精彩絕倫的聖誕饗宴！

GLORIA OUTLETS X HANSCHIU 10週年聖誕聯名香氛禮盒。

另外，為喚起消費者對GLORIA OUTLETS華泰名品城 節慶美好回憶，今年特別攜手台灣原創香氛設計品牌HANSCHIU瀚思，共同推出「GLORIA OUTLETS X HANSCHIU 10週年聖誕聯名香氛禮盒」。

內含10週年蝴蝶造型陶瓷擴香石，搭配兩款獨家調製複方香氛：「蝶影・玫香茶語」以優雅花香詮釋品牌核心氣質，「雪夜・森光茶語」以溫潤木質調再現華泰聖誕樹內的特製香味。

透過氣味流動，延續品牌記憶與消費者情感的連結，並留下溫柔的印記。12月15日至12月28日會員憑當日累積消費滿$36,000之發票，即可至三期客服中心兌換這份暖心好禮！活動期間每位會員限兌換一次，數量有限換完為止。

