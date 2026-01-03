20綠委連署修兩岸條例 改「台灣與中華人民共和國」、刪國家統一」

20位民進黨立委連署修兩岸條例更名，改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」。（圖：林宜瑾臉書）

民進黨立委林宜瑾今天（3日）表示，台灣從未受中華人民共和國統治，但我國部分法律卻昧於現實，她將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除原條文中「國家統一前」字眼以及透過「地區」相稱兩國領土的用語，讓法條進一步符合於基本事實。這項提案已獲得超過20位綠委連署，將正式提案。

林宜瑾指出，民進黨昨天提案譴責中國軍演，卻遭藍白聯手否決。在一個飽受侵略威脅的民主國家中，代表全民問政的國會，竟然連中國明擺著的野蠻行徑，都不願也不敢發聲譴責，這是極度悲哀的。國民黨和民眾黨的逢中必跪、逢國安必反，不僅辜負人民託付，在國際關係上也恐形構台灣欠缺反侵略決心的虛假幻象，甚至進一步動搖民主盟友挺台意願。

林宜瑾說，面對藍白擋軍事預算、擋國家總預算、擋國安法案，身為民進黨立委，深感比起以往有更強的義務，要運用立法及修法職權反侵略、反殖民、反台海問題內政化，就算被擋又如何？當看到政壇上有人可以賣國、賣己、賣同志，為了自身利益罔顧大是大非的時候，是該起身抵抗了。

林宜瑾指出，台灣中國一邊一國不是口號，兩岸分屬兩國這個概念本身，就是國際級的基本常識，她希望透過法律明定台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係，除了彰顯我國反侵略、反殖民、反對台海問題內政化之外，更是一次相當重要的國際表態，要讓台灣的民主盟友們知道，雖然藍白在國會亂政，但「親中賣台」絕非我國主流民意。

2020年，民進黨立委蔡易餘也曾提案，刪除兩岸人民關係條例當中的「國家統一」字眼，並且已交付委員會審查。但此案一出立刻引發軒然大波，最終蔡易餘自行撤案收場。蔡易餘當時在臉書表示，是為了國家前途，不得不妥協，民進黨團說明因涉及修憲層級，下會期再處理。