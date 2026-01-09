20縣市低溫特報 中北部再探7度

大陸冷氣團南下造成台灣持續低溫，昨（9日）晨最低溫出現在新竹5.4度，雙北不到6度，台北測站也降至9.1度。中央氣象署持續針對20縣市發布低溫特報，預報員黃恩鴻指出，10日清晨輻射冷卻影響，中部以北及宜蘭低溫9至11度，局部可能下探至7度，白天氣溫回升，北台灣約18至19度，中南部與花東20至23度，日夜溫差可能差10度，上半天基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星降雨。

黃恩鴻說，10日下半天大陸冷氣團南下影響，西半部山區有零星降雨，各地2500公尺以上高山有機會出現零星降雪或冰霰，11日白天高溫略降，北台灣高溫16至17度、中南部21至23度，低溫北部12至13度、中南部輻射冷卻影響下約11至14度。

黃恩鴻提到，12日白天冷氣團減弱，持續至16日天氣類似，西半部晴到多雲為主，東半部有零星雨，早晚較涼，各地低溫普遍12至14度，高溫20至24度，感受會較舒適。

前中央氣象局長鄭明典表示，由於低溫區與低雲量區密切相關，不過雲量很難預測，所以低溫分布「無法完全掌握」。他呼籲在北部低溫區的民眾要注意保暖，「10度以下低溫對健康會有威脅的」。

今年元旦起冷氣團接力報到，據消防署統計，全台非創傷性OHCA人數1至8日共計247人，分別為1日26人、2日34人、3日29人、4日23人、5日35人、6日26人、7日34人，8日則飆出單日新高，達40人，平均每天約30人。

近日高山地區不僅天寒地凍甚至還降下瑞雪，花蓮縣警察局也自1日起至3月1日止啟動合歡山雪季交通管制。

縣警局長陳百祿表示，合歡山區海拔超過3000公尺，合歡派出所僅有4名員警，人力有限，雪季期間面對大量人車，勤務相當吃力，將於春節、228連假及週休假日等重點時段，規畫9梯次、共36名警力進駐合歡山區，執行交通疏導與為民服務勤務，也呼籲遊客雪季期間前往合歡山區應備妥雪鏈，遵循交通管制。