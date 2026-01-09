20縣市低溫特報 最低剩6度
中央氣象署今（9）日上午10時47分，針對20縣市發布低溫特報，並表示因輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，易有10度以下氣溫發生的機率，今晚至明(10)日上午局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。
氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。
低溫特報
影響時間：09日上午至10日上午
橙色燈號(非常寒冷)：新北市、桃園市、新竹縣
黃色燈號(寒冷)：基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣
延伸閱讀
監管委內瑞拉！川普宣稱可能維持數年
美俄核武管制條約將到期！川普：未來應納入中國大陸
國際法沒用！談全球權力 川普稱唯一能約束他的是「自己的道德觀」
其他人也在看
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 小時前 ・ 4
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
今晨急凍6.7度！明恐「跌破5度」 挑戰首波寒流
今天(8日)依舊受到強烈大陸冷氣團影響，本島縣市平地的最低氣溫發生在雲林(古坑鄉)的6.7度。氣象專家吳德榮指出，明日白天氣溫回升，週六下午至下週一(12日)清晨、另一股冷空氣再補充南下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
冷氣團強襲2時段最凍！下週「有颱風？」專家解答
生活中心／李筱舲報導這週全台受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫驟降，氣象署也針對多地發出低溫特報。對此，氣象專家賈新興表示，寒冷天氣將會一路冷到下週二（13日），這波冷氣團的最低溫，預估在「今（8日）深夜至明（9日）清晨」及「明（9日）深夜至10日清晨」，台北氣象站低溫預估9.8至10.5度；而西半部空曠區域預估低溫僅6至8度左右。民視 ・ 20 小時前 ・ 9
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
強烈冷氣團壟罩！今晨最低溫5.4度 一路冷到今天晚上
受強烈冷氣團影響，各地連日低溫，今(9日)晨全台平地最低溫為新竹關西的5.4度，其次為新北市石碇區的5.7度。氣象署今晨也發布17縣市的低溫特報；其中，台北市、新北市、新竹縣有6度以下的低溫。影響時間為9日清晨至9日晚上。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
新冷氣團週六報到「北東甩冷雨」 低溫下探9度
受輻射冷卻影響，9日西半部日夜溫差大，各地最低溫再跌剩9度左右，中部以北2500公尺以上高山有降雪機會。新1波大陸冷氣團預計在10日晚間起南下，北部、東半部有降雨機會。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 2
急凍五度！今年首波寒流達標 今晚輻射冷卻更凍
（記者許皓庭／綜合報導）今年首波寒流正式達標！中央氣象署今（9）日觀測，受強烈冷氣團與輻射冷卻雙重影響，台北測 […]引新聞 ・ 44 分鐘前 ・ 發表留言
清晨最低溫5.4度！17縣市低溫特報 另波冷氣團明晚報到
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏5.4度。氣象署表示，今天（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，17縣市低溫特報，白天氣溫稍微回升，西半部日夜溫差大。明天天氣如何？氣象署指出，明天（10日）各地清晨仍寒冷，西半部日夜溫差大，明晚起到下周一（12日）清晨另一大陸冷氣團南下及影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 4 小時前 ・ 11
首波「寒流」發威！新竹關西下探5.4度、雙北跌破6度 17縣市低溫特報專家急喊1事
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台灣迎來入冬首波「寒流」，今（9）日本島平地最低溫於凌晨4點42分出現在新竹關西鎮，測得5.4度，中央氣象署對台北、新北、...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
未中獎發票很多人都丟錯！「這1種」千萬別回收 不環保還汙染環境
每逢奇數月25日都是民眾發票對獎的日子，沒中獎的發票多半丟棄紙類回收桶，但對獎後未中獎的發票證明聯可以回收嗎？ 電子發票證明聯不能回收 原因在「感熱紙材質」 南投縣政府環境保護局指出，電子發票紙張材質為感熱紙，由許多化學塗層合成紙材製成，會影響再製紙漿品質，請丟棄至一般垃圾。 為何感熱紙能作為紙本資料印製用途？ 環境部化學物質管理署解釋，關鍵在於它表層有固態的染劑與合適的基質，屬於熒烷類的隱色染料以及磷酸正十八酯，感熱紙上的基質遇熱到其溶點時，染劑會與酸性物質反應而產生顏色，市面上感熱紙多半是顯示為黑色為主，遇熱印製完成後，接觸到空氣冷卻，表層的染劑呈現亞穩定狀態可以呈現我們的交易資料作為憑證，但不適合長期保存，因為染劑的顏色會隨時間而褪去。 傳統長條紙本發票屬紙類 但也暗藏環境負擔 至於長條狀的傳統紙本發票為紙類，屬可回收物品。其是用熱碳帶將文字呈現出來，但這些熱碳帶都是塑膠，對環境也會造成污染！更環保的方法就是使用電子載具，盡量利用手機載具、悠遊卡、ICASH等電子載具儲存發票內容，可以減少垃圾量並省下對獎時間。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀：常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
全台凍番薯！台北9.1度達寒流標準 鄭明典示警「空曠」定義已變：這兩處更冷
北台灣今日清晨低溫炸裂，指標性的台北測站降至 9.1 度，正式達到寒流標準。前氣象局長鄭明典於臉書直呼「北台灣非常冷」，並分享輻射冷卻研究的新觀點，提醒民眾不要再以為只有「空曠地區」會出現極端低溫，事實上，區域性的低窪地、山谷，甚至是「樹底下」冷空氣堆積的情況可能更嚴重。天氣多一典 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
合歡山松雪樓白雪紛飛！ 玉山塔塔加楓葉雪景同框｜#鏡新聞
今天（12/8）清晨全台多縣市跌破10度，最低溫在雲林古坑，下探6.7度，氣象署指出，冷空氣將持續影響到週一，明天（12/9）清晨甚至有機會降至5度以下，挑戰入冬新低，冷氣團發威，高山率先披上銀白色外衣，合歡山松雪樓外，白雪紛飛，積雪隨寒風捲起，玉山塔塔加也迎來降雪，樹梢與楓葉同框，美不勝收。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 2
冷氣團強襲全台9天281人非創傷命危 昨單日達40人創新高
受強烈冷氣團影響，各地連日低溫，今(9日)晨全台平地最低溫為新竹關西的5.4度，其次為新北市石碇區的5.7度。氣象署今晨也發布17縣市的低溫特報自，根據消防署統計，上月（12月）31日至昨天（8日）止全台非創傷OHCA人數達281人，其中昨天單日就有40人OHCA更是近期最多。消防署提醒民眾，天冷時要特別留意家中長者健康，清晨或晚間溫差大，需加強保暖與健康管理。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
快訊／今年首波寒流已達標！今新竹關西最低5.4度 吳德榮急喊1事
今(9日)晨台灣的北部、東北部符合強「輻射冷卻」的要件，因此出現全台最低氣溫。截至5：31，本島縣市平地的最低氣溫的前3依序為：新竹(關西鎮)5.4度，新北(石碇區)5.7度，台北(北投區)5.9度。台北測站也降至9.2度，亦即入冬首波「寒流」達標。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
冷氣團發威! 新北石碇低溫8.4度 週五.六估更冷
生活中心／葉為襄、胡崇恩、SNG 台北報導2026年首波最強冷氣團蓄勢待發，這波冷氣團6號正式南下，離島最低溫，今天清晨測到5.8度、本島在新北石碇8.4度！但真正的低溫可能還沒到，時間點可能落在周五深夜到周六清晨，得等下周一地面高壓出海後，氣溫才會逐漸回升。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
寒流達標急凍！明又有冷氣團殺到「再探7度」 下週恐有熱帶擾動
受到輻射冷卻影響，這波冷空氣達到「寒流」標準，粉專「天氣風險」指出，今（9）日白天起這波冷空氣將減弱，但中南部及花東地區雲量偏多，因此溫度無法升高。明日午後又有下一波大陸冷氣團報到，要留意輻射冷卻低溫出現。另外，預報模式看到下週菲律賓東方有熱帶擾動發展機會，可持續留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
明起日夜溫差飆12度！全台低溫警戒區域曝光
冷空氣持續影響，今日清晨最低溫發生在雲林古坑6.7度，上午阿里山氣象站還觀測到下雪，氣象署表示，北至南1500公尺至2000公尺山區若有水氣通過將下雪及霰，也提醒明起至周六留意日夜溫差至少8度，甚至12度，冷空氣影響持續到下周一清晨，下周一白天溫度將逐漸回升，但仍要留意日夜溫差大。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言