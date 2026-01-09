20縣市低溫特報 最低剩6度

中央氣象署今（9）日上午10時47分，針對20縣市發布低溫特報，並表示因輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，易有10度以下氣溫發生的機率，今晚至明(10)日上午局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。

氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

低溫特報

影響時間：09日上午至10日上午

橙色燈號(非常寒冷)：新北市、桃園市、新竹縣

黃色燈號(寒冷)：基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣

