20縣市低溫特報！1/5另一波冷氣團南下 挑戰入冬首波寒流

今天(4日)清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫寒冷，本島平地最低氣溫出現在新竹關西鎮4.8度，氣象署針對20縣市發布低溫特報，尤其新竹、苗栗有平地最低氣溫6°C以下發生機率。

低溫特報。（圖／中央氣象署）

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今(4日)晨觀測資料顯示，東半部外海的低雲逐漸消散(左圖)；伴隨降水回波亦消散中(右圖)。「強烈大陸冷氣團」雖減弱、但「輻射冷卻」發威，部分縣市反而出現此波的最低氣溫。

吳德榮指出，最新(3日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(4日)至明(5日)下午、冷空氣續減弱，白天晴朗舒適、早晚很冷，日夜溫差大。明晨部分地區因強「輻射冷卻」，仍有10度以下低溫，應注意。明晚至週二(6日)晨，另一波強冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降。今日各地區氣溫如下：北部8至25度、中部7至27度、南部7至28度、東部8至27度。

下週一另一波大陸冷氣團逐漸南下。（圖／中央氣象署）

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週二上午起逐漸轉晴，「強冷空氣」緊接南下，氣溫驟降，愈晚愈冷。週三(7日)至週六(10日)「強冷空氣」籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應、猶勝前波；逐日的清晨，將再創入冬以來本島平地的最低氣溫(降至5度以下)、並成為入冬首波「寒流」(台北測站≦10度)。

吳德榮提醒，週三至週六逐日的白天、在陽光下或不覺得冷，但入夜氣溫驟降，常有部分地區再創低溫；日夜的變化劇烈，家中有年長者及心血管疾病患者，要注意照料，以保安康。

