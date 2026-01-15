20縣市免費營養午餐 全教總提4主張

全台已經有二十個縣市決定實施免費午餐，全教總十五日提出四大核心主張。圖為新竹市長高虹安（中）與學生共進營養午餐。（新竹市政府提供，中央社）

記者王誌成∕台北報導

目前全台有二十個縣市決定實施免費午餐，僅新北市及嘉義市尚未跟進。全教總十五日提到，雖支持地方政府減輕家長負擔，但也提醒免費午餐可能帶來的問題，提出四大核心主張。強調過去地方首長多宣稱經費無虞，但也有部分提到「不惜舉債」，顯示承諾脆弱。

全教總表示，負責任的免費午餐政策應基於良好的教育預算規劃，確保經費不被排擠。其次，免費午餐後價格僵化風險增加；若因預算限制，食材品質可能下降，影響學生健康。

全教總呼籲，免費不應意味著廉價，必須保障食材品質。再者，免費午餐政策需考量人力配置，若忽視廚工待遇與營養師人力，將影響餐食品質。全教總建議改善薪資結構，增加營養師編制，並給予午餐秘書合理待遇。

最後，缺乏專法導致午餐政策不均，可能造成「富縣市加碼、窮縣市縮水」的問題。

全教總呼籲行政院儘速提出學校午餐專法，確保各地學生享有一致的午餐品質。警示缺乏配套的免費午餐政策恐成為教育財政的隱形殺手，呼籲政府負責任地落實四大主張，確保學生健康與教育公平。