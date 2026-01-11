20美軍「神秘武器」殲滅委軍百人精銳 生還者憶：集體吐血

美軍疑似使用了某種神祕武器，瞬間殲滅委軍上百精銳。（示意圖／翻攝自22nd Marine Expeditionary Unit）





美軍在1月3日對委內瑞拉發動戰略代號「絕對決心」（Operation Absolute Resolve）行動，在3小時之內成功生擒委內瑞拉總統馬杜洛，而且沒有任何一名美軍死亡。就有一名生還的總統近衛隊成員（以下簡稱生還者）表示，20名美軍使用一種神祕武器，就把上百名委軍近衛隊幾乎全數擊殺。

生還者回憶美軍突襲

生還者表示，事發當天他正在站崗，突然間雷達停止運作，很快就看到許多無人機在上空盤旋，緊接著就出現了8架直升機載來大約20名美軍，人數非常少，不過這些人裝備非常先進，跟以前遇到的任何敵人都不一樣。

廣告 廣告

生還者回憶戰鬥環節，「那簡直是一場屠殺」儘管他們有上百人，美軍射擊的精準度和速度都太快了，感覺每個單兵都有每分鐘發射300發子彈的能力，但他們什麼都做不了。

神秘武器發威 委軍集體吐血

生還者指出，美軍發射了某種武器，他不知道該怎麼準確形容，感覺就像是非常強烈的聲波，突然覺得自己的大腦要從內部爆炸了，很多人開始流鼻血，甚至是吐血，全都倒在地上動彈不得。

生還者說，那20個人全都毫髮無傷就殺了他們上百人，他們根本無法跟那種科技與武器抗衡，「我發誓，我從來沒見過這樣的事，被那種聲波武器（或別的東西）轟過之後，我們連站都站不起來。」

生還者強調，奉勸所有妄想與美國對抗的人，他們根本不知道美軍有多厲害，自己親眼目睹了這一切，再也不敢跟美軍為敵。

白宮新聞秘書李威特神秘舉動

儘管相關說法尚未獲得美國官方證實，但是白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）卻將這則訪談轉發到自己的社群平台X上面，還意有所指地說，「放下你手邊的事情，讀讀這篇文章」。

更多東森新聞報導

美軍大規模空襲敘利亞 鎖定IS目標

震撼彈！美知名半導體設備大廠將裁員 220人丟飯碗

日媒：高市研議1月解散眾院 日圓對美元貶破158

