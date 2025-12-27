20萬債務談不攏！高雄上演5公里追撞追逐戰 1輛無辜車遭殃

20萬債務談不攏變「公路追殺」高雄5公里追撞，無辜車主嚇到報警。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市路竹區26日下午驚傳宛如電影情節般的追車事件，一場原本只是為了解決債務糾紛的會面，最終卻演變成街頭危險追逐，警方指出，27歲的馬姓男子因積欠32歲周姓男子約20多萬元，雙方相約於路竹區樹人醫專附近巷弄協商還款事宜，未料談判過程氣氛失控，最終釀成公共危險事件。

據了解，雙方在協商時意見分歧，始終無法就還款方式與期限達成共識，談判破裂後，馬男隨即駕車離開現場，周男疑似情緒失控，憤而開車從後方追趕，並多次刻意衝撞馬男車輛，2車在道路上高速追逐，過程長達約5公里，橫跨路竹區一路延伸至阿蓮區玄佑街，情況相當驚險。

更令人擔憂的是，追逐過程中還波及1輛無辜的自小客車，該名車主突遭撞擊，嚇得立即報警求助，所幸事故並未造成任何人員傷亡，否則後果不堪設想，警方接獲報案後迅速派員前往處理，並循線追查相關車輛動向。

警方到場後，在阿蓮區玄佑街一處巷弄旁空地發現周男及其車輛，而馬男的車輛則因失控衝入附近農田，員警隨即依法將2人帶回派出所，並查扣相關證物進一步釐清案情，後續警方調閱雙方行車記錄器以及沿線路口監視器畫面，確認整起事件並非單純行車糾紛，而是因債務問題引發的惡意追逐與衝撞行為，警方認定周男與馬男皆涉嫌公共危險及危險駕駛等罪嫌，已依法移送偵辦，警方也呼籲，民眾若遇金錢糾紛應循合法管道處理，切勿因一時情緒失控，危及自己與他人的生命安全。

