20萬元藏西裝褲 誤丟回收箱求助警翻找現金

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

南投縣國姓鄉北山村1名魏姓村民，日前上午10時許，神情慌張的跑到埔里警分局北山派出所報案求助。埔里警分局表示，魏男在前日晚間7時左右，不慎將口袋內裝有新台幣20萬元現金的西裝褲，誤丟進舊衣回收箱，擔心鉅額現金被人取走，才急向警方尋求協助。員警在不破壞箱鎖的情形下，與魏男及熱心路人，將回收箱翻轉180度倒置，並自投入口逐件翻找，最終成功找回現金。

警方表示，派出所所長陳志成獲報後，與警員楊善普聯繫舊衣回收箱管理單。但因管理人員有事人在外地，無法到場處理。在不破壞箱鎖的情形下，員警只好陪著魏男及熱心路人，將回收箱翻轉180度倒置，並自投入口逐件翻找，最終成功尋回現金。

警方表示，當天氣候悶熱，3人反覆嘗試、汗水淋漓，最終徒手從回收箱深處，拖出西裝褲，並從口袋中成功尋獲新台幣20萬元。魏男見到失而復得的鉅額現金，既驚喜又感動，連聲向警方表達感謝。

埔里警分局提醒，處理金錢、重要物品時，應多加留意，避免因疏忽造成不必要的困擾與風險。

照片來源：南投縣警方提供

