20萬元誤丟舊衣回收箱 南投警逐件翻找助尋回

（中央社記者鄭維真南投10日電）南投縣國姓鄉有民眾誤將口袋裝著現金20萬元的西裝褲丟進舊衣回收箱，焦急向警方求助，員警將回收箱翻轉並從投入口翻找，成功尋回2疊厚紙鈔。

南投縣政府警察局埔里分局今天發布新聞稿，國姓鄉北山村魏姓村民8日上午10時許，神情慌張至北山派出所報案，稱前一晚不慎將口袋內裝有新台幣20萬元現金的西裝褲誤丟進舊衣回收箱，他擔心會被人取走，因此緊急向警方尋求協助。

北山派出所長陳志成隨即與警員楊善普聯繫舊衣回收箱管理單位，但管理人員在外地，無法立即赴現場，員警在不破壞箱鎖情況下，翻轉回收箱，從投入口逐件翻找，最後在深處拖出西裝褲。魏姓村民看見員警從口袋內尋獲2疊厚紙鈔，連聲致謝。

埔里分局呼籲，民眾丟棄或清洗衣物前，務必檢查口袋，避免財物損失。（編輯：謝雅竹）1141210