20萬元銀飾與相機掉落店門口 街友撿走涉侵占罪

桃園一名從事手工銀飾的謝姓男子，前天凌晨不慎將價值超過20萬元的銀飾與相機遺落在店門口。事後調閱監視器發現，竟被2名男子先後撿走，讓謝姓男子氣得報警。警方昨（19）日循線查獲拿走相機的人，依侵占遺失物罪嫌送辦，另一名男子仍在追查中。

一名頭戴粉色毛帽，身穿黑白相間外套的街友，手裡提著一大袋物品，晃悠走到店門口，發現有客人遺留裝有滿滿銀飾和相機的粉色購物袋，先是翻找了幾下，接著順手牽羊，把整袋偷走。沒多久另一名身穿黑色上衣的男子，來撿剩的，連相機再偷一手，失主損失將近20萬元。

合作廠商︰「他就是一袋東西放在這邊，我們其實平常收店都會檢查，但是因為那東西別人的，我就不敢碰，如果我碰它 我會有法律問題」。

當事人 謝先生：「我們在離場的時候，有其中一個紙盒紙箱，然後被地板的酒水浸到，灑出來我們當然很慌張，就是想要趕快處理好，結果就漏掉了，最重要的那一包」。

逾20萬銀飾和相機遺落路邊 2街友先後撿走...侵占遺失物觸法

兩名男子先後順走2.2萬元的相機，還有31顆純銀戒指。（圖／民視新聞）

從事手工銀飾業24歲的謝先生，話裡滿是無奈，銀飾原先是要拿來朋友餐廳展示用的。他店開在桃園中壢，上周日傍晚，被兩名男子先後順走2.2萬元的相機，還有31顆純銀戒指，成本也要9萬元。

當事人 謝先生：「這個就(重)21克65，現在一克就是110元左右，所以就(價值)2千多塊」。

不過因為近期銀價飆漲，每盎司來到93美元，光是近一年漲幅就超過一成，目前總市值來到20萬元，警方獲報後立刻追查。

中壢派出所所長 周浚鋒：「隔日循線將其中一名，69歲劉男通知到案，並起獲侵占之相機發還被害人，警詢後依侵占遺失物罪嫌依法偵辦，另一名涉案男子正積極查緝中」。

逾20萬銀飾和相機遺落路邊 2街友先後撿走...侵占遺失物觸法

遭侵占的相機，已經物歸原主。（圖／民視新聞）

遭侵占的相機，已經物歸原主，不過另一名順手牽羊的男子，至今仍沒到案。謝先生還是希望失竊銀飾能全數找回，不只因為財物損失，更都是他的創作心血。

