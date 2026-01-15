20萬兵擅離職守、200萬人躲徵兵 烏克蘭新防長坦言兵力告急

烏克蘭新任國防部長費多羅夫揭露軍方內部的嚴峻現況。(AP)

烏克蘭新任國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）揭露烏克蘭軍方內部的嚴峻現況，他指出，目前烏克蘭軍隊正面臨極其嚴重的人力流失，約有20萬名烏克蘭士兵擅離職守，更有約200萬人因躲避兵役而遭到通緝。

烏克蘭軍隊多年來持續承受巨大壓力，有關士氣低落和逃兵率高的傳言甚囂塵上，烏克蘭新任國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在國會進行投票任命前的演講中，首度揭露軍方內部的現況。

費多羅夫（Mykhailo Fedorov）直言，烏克蘭軍方多年來對抗「兵力與火力都明顯占優勢的敵人」，前線作戰環境惡劣，基輔部隊往往在人數與武器劣勢下，仍得死守關鍵陣地，因此約有20萬名士兵在未經許可的情況下離開崗位，更有約200萬名烏克蘭男性因躲避兵役而遭到通緝。

據《CNN》報導，根據烏克蘭法律，所有18至60歲的男性都必須在軍隊登記，並隨時攜帶相關證件，但只有25至60歲的男性才可能被動員。烏俄戰爭開打後，烏克蘭戒嚴令禁止所有年齡在23歲至60歲之間、符合服兵役條件的男性離開該國，但至今已有數萬人非法逃離。

費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在成為烏克蘭史上最年輕的國防部長後，多次主張革新與改革，著重軍隊數位化層面，他認為，烏克蘭軍隊的人力資源問題讓技術進步顯得格外重要，「機器人越多，損失就越少；技術越先進，死亡就越少，烏克蘭英雄的生命至高無上」。澤倫斯基強調，未來將持續強化軍隊的科技層面，這也是他在未來的核心施政方向之一。





