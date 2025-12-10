20萬塞舊褲丟回收！南投糊塗翁急壞 警「180度翻箱」終於找到

南投一名長者誤將裝有20萬現金的褲子丟進舊衣回收箱，幸好最終在員警協助下，順利尋回2疊厚厚紙鈔。警方提供



南投縣國姓鄉一名魏姓男子日前整理家中舊衣物時，一時不慎，將口袋內還裝有20萬現金的西裝褲丟進舊衣回收箱，急得趕忙至派出所報案。所幸在員警協助下，倒轉回收箱並逐件翻找，終於順利撈回西裝褲，找回口袋內的現金。

南投縣埔里警分局表示，住在國姓鄉北山村的魏姓男子，8日上午10時許突然神情慌張地至北山派出所報案，聲稱7日晚間7時左右，因忘記舊西裝褲口袋還裝有20萬元現金，順手於清除舊衣褲時將其丟進舊衣回收箱，擔心遭他人取走款項，趕緊向警方求助。

北山派出所所長陳志成獲報後，立即和警員楊善普聯繫保管回收箱鑰匙的社團法人南投縣傷殘協進會李姓承辦人，不過由於對方人在外地，在取得對方同意後，員警和粗心失主等人不斷嘗試將回收箱180度放倒，在不破壞箱鎖情況下，從投入口逐漸翻找，終於在底層成功拉出裝有巨款的西裝褲，並順利取回褲袋內的現金，讓魏男又驚又喜，連聲向警方表達感謝。

埔里警分局提醒民眾，丟棄舊衣或資源回收物前，最好能再檢查一次，以免時間久了，忘記裡面有放貴重財物，等丟掉後猛然想起，不一定都能失而復得。

