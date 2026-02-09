20萬差點飛了！銀樓老闆掉金塊 「送去洗車」驚險尋回

記者陳俞安、黃大衛、朱韋達／高雄報導

高雄一名銀樓老闆，在車內點貨時，將一塊價值20萬元的黃金掉進副駕縫隙，怎麼找都找不到，趕緊送到洗車場，幾乎要拆座椅，幸好洗車場業者仔細搜尋下，不到5分鐘就找到，黃金就卡在副駕下方滑軌。

一名銀樓老闆將一塊二十萬的黃金，掉進汽車縫隙。

洗車行業者：「有沒有看到，有沒有看到，這一塊對不對。」

車子內仔細看，一塊閃亮亮黃金就卡在縫隙裡，洗車場業者看到趕緊拍影片跟客人回報，因為客人是銀樓老闆，點貨時不小心掉了這塊價值20萬黃金。

銀樓業者：「在（車內）盤點我們金塊的貨，不小心其中一塊就是掉到副駕駛座中控下面的椅子縫隙裡面。要過年了，這個到時候要賣車子的話，我可能還要把車價抬高20萬才敢賣。」

業者把整張椅子拆掉才找到。

老闆當時好緊張，快過年了，真的不要開玩笑，黃金掉進車縫裡，怎麼找都找不到，送給洗車場準備拆椅子，好險業者馬上看到。

洗車行業者呂先生：「在滑軌之間的縫隙，（滑軌喔）對對，（你花多少時間找到啊？）不到5分鐘。」

洗車場老闆戴上頭燈，5分鐘就找到黃金，也讓銀樓老闆鬆了口氣。不過不只黃金，還有業者曾撿到鑽石。

其他洗車行業者林宸瑋：「之前有客人，女生客人就是（名牌）鑽石不小心掉了，跟客人討論後，就是把椅子拆除，拆除後慢慢做清潔，那慢慢找，最後也找到鑽石。」

業者說椅縫裡最容易掉錢幣、飾品。

業者說一般座椅縫隙最容易掉錢幣、飾品，貴重物品一掉進去得花不少時間才能找回來，這回20萬黃金塊所幸找到了，不然老闆真的會很想哭。

