20萬無人機抗封鎖 藍委：應分批買

藍委馬文君質疑，反無人機系統發展迭代快速，一口氣買一堆無人機，未來戰場不一定有用。圖為中科院目標影像攻擊型無人機。（本報資料照片）

國防年度預算與軍購特別預算雙雙卡關，國防部22日再喊話有780億元的年度預算受影響，並指1.25兆元特別預算是為了防止中共可能的海上封鎖，包含採購20餘萬架攻擊無人機，且是國內優先產製。藍委馬文君質疑，反無人機發展迭代快速，一口氣買一堆無人機，未來戰場不一定有用，若分批購買，為何不直接編列一般預算呢？

國防部主計局歲計處長陳韋廷少將昨指出，年度國防公務預算編列5614億元中，受影響的有780億元，將使國軍無法按原定期程辦理裝備採購與修護、彈藥的足額籌補以及部隊訓練等，不利於應對日益嚴峻的敵情威脅。

廣告 廣告

針對1.25兆元國防特別預算，戰略規畫司長黃文啓指出，目前敵情威脅嚴峻、以數10倍計的情況下，必須立刻整備，特別預算主要是應對中共可能對台的海上封鎖，所以必須快速加大國內各項軍工產能，尤其是新興科技，例如無人機須盡可能落地生產，若用公務預算或基金預算支應，可能要數十年才能建立目標產能。

不過，馬文君強調，反無人機迭代快速，一口氣購買或自製一堆無人機，是否能真的如規畫突破封鎖？且要買什麼規格、自製是否能夠通過軍方驗收都必須探討，希望國防部對外說清楚。

另美國參議院去年12月通過「豪豬法案」，包括修正「武器出口管制法」將台灣納入「北約＋」國家，黃文啓表示，該法案除將知會國會的30天等待期縮短為15天，更重要是可以督促廠商針對各重要武器裝備的產製加速交運。