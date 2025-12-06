20萬粉網紅產下雙胞胎後驟逝 丈夫證實：請為她祈禱

巴基斯坦網紅瑪麗亞姆在產下雙胞胎男嬰後不久不幸離世，丈夫阿里親自發文證實噩耗。（圖／翻攝自麗亞姆IG）





巴基斯坦知名網紅瑪麗亞姆（Pyari Maryam）近日在生下雙胞胎男嬰後不幸猝逝，消息由丈夫阿里（Ahsan Ali）親自以Instagram限時動態證實，引發網路震撼。他表示兩名新生兒目前安全無虞，同時呼籲外界不要散播不實資訊，並希望大家為亡妻祈禱。

根據《每日郵報》報導，阿里在聲明中引用宗教語句悼念亡妻：「我們確實屬於真主，也必將回到祂的身邊。」他同時分享了兩張照片，一張是瑪麗亞姆戴著頭巾、微笑入鏡的模樣；另一張則是她躺在醫院病床上、身體虛弱的畫面，令大批粉絲鼻酸不已。

阿里也公開了剛出生的雙胞胎照片，兩名男嬰穿著泰迪熊圖案睡衣，並排躺在毯子上，臉部以愛心符號遮住。他在貼文中表示：「感謝真主，兩位孩子都很平安。」不過，他並未透露妻子的具體死因，只強調希望外界尊重此刻的家庭狀況。

阿里透過妻子麗亞姆的IG發出雙胞胎照片。（圖／翻攝自麗亞姆IG）

這對夫妻長期經營Instagram、TikTok與YouTube等多個平台，YouTube更累積超過20萬名粉絲追蹤。11天前，他們才上傳最新影片，粉絲紛紛湧入留言區，以難以置信的心情表達哀悼：「不敢相信她真的離開了。」不少人回憶起他們上個月曾發布的影片，內容提到「寶寶即將出生」，並請粉絲一起祈禱，當時瑪麗亞姆也曾提到自身健康狀況不佳，但未揭露更多細節。

阿里最後在聲明中強調，現在最重要的是保護新生兒與家人的情緒，希望外界能給予空間與祝福，而他也會盡全力照顧剛降臨人世的兩名孩子。



