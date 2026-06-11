20萬粉美妝YouTuber驚罹乳癌！Cara Wu不解：我是生活方式最健康的人

娛樂中心／林品妤報導

Cara Wu 表示，自己能想到的唯一病因是自己長期習慣壓抑自己的情緒。（圖／翻攝自IG @ayumi6532）

在YouTube擁有超過20萬粉絲的台灣美妝YouTuber「Cara Wu」，向來給人健康、自律的形象，但年僅30歲的她，近日卻突然爆出在今年5月確診乳腺癌的消息。Cara Wu發文表示，自己平時不菸不酒，也一直維持早睡早起的習慣，家族中更沒有癌症病史，但還是生病了，自己唯一能想到的原因就是情緒，因此她也希望粉絲可以減少壓抑與內耗。

Cara Wu於9日在Instagram發文公開病況，表示：「我在五月確診乳腺癌了」，並坦言這段時間陸續收到許多粉絲私訊關心檢查結果，因此決定親自向大家說明近況，她也對於遲至現在才公開消息感到抱歉，表示：「讓很多人擔心真的很不好意思。」談到可能的致病原因，Cara Wu也坦言自己思考了許久仍找不到答案，「絞盡腦汁能想到的原因，只有情緒上的壓力。」

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Cara Wu表示，自己不菸不酒、早睡早起、規律健身重訓、幾乎都吃健康原型食物，家族也沒有癌症史，可說是身邊的人裡，生活方式最健康的人了，因此她百思不得其解，但「醫生對我說：不要問為什麼這種事會發生在妳身上，因為得乳癌的機率太高了。」

Cara Wu透露自己想到爸媽辛苦了大半輩子，好不容易要退休了，接下來還要陪自己看病並照顧自己，就覺得很抱歉，甚至難過得哭了出來，她也表示，即使知道化療的副作用是暫時的，頭髮會再長出來，不過現在最讓自己害怕的事依舊是化療，「我現在更害怕化療會對我心理造成什麼影響」

擁有20萬粉絲的台灣美妝YouTuber Cara Wu發文表示自己罹患乳腺癌。（圖／翻攝自IG @ayumi6532）

Cara Wu也在貼文最後貼心地提醒大家，一定要定期做健康檢查，表示：「希望看到最後的所有女性們，洗澡的時候沒事就摸摸胸和腋下，注意有沒有不正常的腫塊，30歲以後定期做檢查。」並希望大家不要一直熬夜、亂吃亂喝、不運動，都要好好對待自己的身體，也祝福大家都平安健康。

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