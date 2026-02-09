「20萬紅包vs.天天陪伴」爸媽愛哪種子女？網一面倒

爸媽喜歡天天陪伴還是包大紅包，但一年很少見的孩子？（示意圖／翻攝自Pexel）





在物價通膨的時代，追求高薪往往會犧牲私生活與返鄉時間，而留在家鄉陪伴父母則可能得面對薪資壓力。有網友拋出相關問題，沒想到網友評論一面倒。

爸媽喜歡哪一種孝心？

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，「爸媽會喜歡哪一種小孩？」，一種是月薪僅3萬，過年只給紅包2600元，卻能天天給予父母最實質的陪伴；另一種則是月薪高達30萬的職場菁英，過年能豪擲20萬紅包展現孝心，不過一年卻見不到父母5次，平時更是因工作繁忙很少踏入老家。

貼文一出，引起熱烈迴響，有許多網友直言，「2.現在可以打視訊很方便」、「2，爸媽通常喜歡沒常陪身邊的那個；1，會被嫌棄到爆」、「2！因為住外面的都比較孝順」、「2，會很驕傲的說我兒子在xxxx工作」、「每天在一起吃飯那就啃老族，我選2久久就一次清靜又有紅包」、「2，但現在應該不會有這種小孩」、「父母永遠都是最疼那個不回家的 ，跟紅包金額無關」、「一般都會是第2位，因為距離產生美，每天在一起吵架磨合比較多」。

不過也有部分網友認為，「都是你的孩子，還選什麼！」、「孩子忙於工作要人又要錢，天底下沒有那麼好的事」、「都喜歡，一個給愛一個給錢，超幸福」、「可能要分爸媽的年紀，60歲以下的爸媽會選2，60歲以上是1」、「他的人生，不該期望他會對你如何！顧好自己退化的膝蓋，練肌肉。」、「通常現今社會只會有3，沒賺啥錢又不回家，一回家又要跟爸媽討錢」、「能養活自己，不啃老，不傷害自己跟別人，哪一種都喜歡」、「要看父母的需求，不是所有父母都一樣的吧！」。

