20萬誤丟回收箱 北山警汗水淋漓翻箱奮救成功尋回 失主喜極而泣

▲二十萬誤丟回收箱，北山派出所員警汗水淋漓翻箱奮救。(圖：埔里警分局提供)

南投縣國姓鄉北山村魏姓村民，於十二月八日上午十時許，神情慌張至埔里警分局北山派出所報案，表示前（七）日晚間七時左右，不慎將口袋內裝有新臺幣二十萬元現金的西裝褲誤丟進舊衣回收箱，擔心鉅額現金遭不明人士取走，急向警方尋求協助。

警方獲報後，所長陳志成立即與警員楊善普聯繫舊衣回收箱管理單位——社團法人南投縣傷殘協進會李姓承辦人。惟管理人員因人在外地，無法即時到場，在不破壞箱鎖情形下，員警在魏民及路人人幫忙下將回收箱翻轉一百八十度倒置並自投入口逐件翻找，最終成功尋回現金。

在悶熱天候下，三人反覆嘗試、汗水淋漓，最終以徒手從回收箱深處拖出西裝褲，並從其口袋中成功尋獲新臺幣20萬元現金。魏民見到失而復得的鉅額現金，既驚喜又感動，連聲向警方表達感謝。

埔里警分局表示，本次員警不畏困難、積極協助民眾尋回鉅款，充分展現警方守護民眾財產安全的決心與精神。分局也提醒民眾，處理金錢、重要物品時應多加留意，避免因疏忽造成不必要的困擾與風險。