20萬金塊掉車內消失？洗車業者打燈發現

價值約二十萬的金塊。（圖／東森新聞）





高雄一名銀樓老闆娘，在自家車上拆包裹、點數金塊時，發現少了1兩金塊，價值20萬。全家人找了半天找不到，只好開去洗車保養場，準備拆座椅找，但是業者打燈一下就發現金塊，免去拆座椅的麻煩。而其他洗車業者則碰過掉香奈兒鑽石，最後是拆座椅在滑軌裡找到。

這一小塊金光閃閃的金塊重1兩，價值約20萬，差點就莫名消失，因為1兩金塊就掉在車上很難找的地方。洗車廠老闆：「你不用拆啦，我帶你看喔，一看就是在邊了，有沒有看到。」

廣告 廣告

原來這1兩金塊就夾在副駕駛座椅椅腳邊的地毯裡，簡直是車上的百慕達三角洲，小東西掉這裡常找不回。當時銀樓老闆娘在車上拆開包裹，不小心掉了1兩金塊，點了半天確定少一塊卻找不到，只好開去洗車保養廠，請業者拆掉座椅，一定要找到。還好業者由後座往前打燈一照，直接找到。

銀樓老闆：「心情突然放鬆很多，畢竟要過年了，如果到時候要賣車子的話，我可能就要把車價再抬高20萬我才敢賣。」

而找到的洗車業者則說，金塊掉落的地方，一般人真的很難找。當事洗車保養業者：「把椅子升到最高，把椅子升到最高，盡量先看一下，如果找不到的話再拆椅子，（它是在這個溝裡面對不對），對。」

而洗車業者則說，一般小東西掉車上，最難找的地方有中船座椅間、夾縫間、座椅下方滑軌，還有座椅安全帶間縫隙。有業者就拆座椅幫顧客找香奈兒的鑽石，掉在座椅滑軌裡。

其他洗車業者：「駕駛座這個椅子要拿起來，因為第一，鑽石它太小了，如果我們用吹氣或是用吸塵，這個風險太大。拆除完之後慢慢做清潔，慢慢地找，最後也找到這個鑽石給客人。」

而洗車業者就常在車上撿到各式飾品或是零錢，有時顧客還會驚奇的發現，消失的東西回來了。

更多東森新聞報導

金價震盪銀樓排爆了！ 金塊限量售、金豆需預購

獨家／98億呢？聖石金業「收百億」買黃金 檢僅扣到2億金塊

南部最大黃金盤商涉助詐團 「贓款變黃金」洗到柬埔寨

