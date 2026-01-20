20萬銀飾掉路邊！中壢銀飾師粗心遺失相機、珠寶 警調監視器火速追回

中壢兩男子檢到別人東西未送交警方招領，被警方依法送辦。（中壢警局提供）

記者丘安／中壢報導

桃園一名從事銀飾加工謝姓男子，十八日凌晨不慎把價值逾二十萬元銀飾和相機遺落在桃園市中壢區復興路，隨後即被劉姓和名男子取走，警方據報追查十九日循線找到劉姓男子，但另名男子則仍在查緝中，警方表示，全案則依侵占遺失物罪送辦。

中壢警分局指出，十八日二十二時中壢警分局中壢派出所獲報，有名從事手工銀飾業的謝姓男子在中壢區復興路一家餐廳前遺失市值約二萬二千多元相機和價值約二十萬銀飾，警方據報後就立即依規定受理並進行調查。

廣告 廣告

警方表示，謝男在十八日凌晨三時許遺失貴重物品後，就在十八日上午八時、下午三時分別遭不同男子侵占，十八日二十二時謝男到中壢警分局中壢派出所報案。

警方接獲被害人報案後，隨即調閱附近的監視器和比對可疑的人士，警方掌握兩名撿走遺物的男子特徵後，迅速於十九日中午十二時許就循線將其中一名拾穫遺物劉姓男子（六十九歲）通知到案，並起出侵占的相機發並還被害人，另一名涉案男子警方也正積極查緝中。

中壢警分局長林鼎泰強調，民眾若拾獲他人遺失物，應依規定送交就近警察機關或相關管理單位協助處理，切勿心存僥倖據為己有，以免觸犯刑責；同時也提醒民眾外出時妥善保管隨身貴重物品，保障自身財產安全。