20議員聯名力挺林俊憲參選 陳亭妃:台南藍圖都不斷爭取

南部中心／鄭博暉、曾虹雯 台南報導

民進黨台南市長初選白熱化，20位議員聯名召開記者會，力挺立委林俊憲參選台南市長。質疑陳亭妃的政策是複製貼上，陳亭妃則是透過臉書，強調8年前所規劃的台南藍圖，自己都有不斷爭取。

民進黨台南市長初選熱戰 20議員聯名力挺林俊憲參選

台南市議會包括議長邱莉莉在內，有20位議員聯名召開記者會，力挺立委林俊憲參選台南市長。（圖／民視新聞）

台南市議會包括議長邱莉莉在內，有20位議員聯名召開記者會，力挺立委林俊憲參選台南市長。民進黨台南市長初選白熱化，兩位參選人林俊憲和陳亭妃都細數政績，自許能更成為「台南的桶箍」，但部分議員似乎有其他意見。台南市議員李宗翰說，要如何讓台南更好，俊憲委員應該說得非常的清楚，但亭妃委員在說的時候都說＂我八年前就有都說過了＂，但她八年前應該沒說到這些。對此陳亭妃則是透過臉書回應，表示市政是延續的，是堆疊的，才能夠讓市政量能更加強大，強調8年前所規劃的台南藍圖，自己都有不斷爭取。

廣告 廣告

民進黨台南市長初選熱戰 20議員聯名力挺林俊憲參選

陳亭妃強調強調8年前所規劃的台南藍圖，自己都有不斷爭取。（圖／民視新聞）

不只被質疑政策是複製貼上，議長邱莉莉也再度提起2018年的議長選舉，席次過半的民進黨竟因為跑票，被票手奪走議長寶座。台南市議長邱莉莉說，沒投給民進黨團提名的邱莉莉的人，第一個就是陳怡珍 陳亭妃的妹妹，她2018年說她當立委關議會什麼事，但那時候她是中常委，所以她是擔任當時台南市正副議長選舉的總督導。但台南市仁德區成功里長鄭晴而認為，這樣的說法對亭妃委員是不公平的，她本身就是立法委員，怎麼有辦法去干涉議員選舉，這樣說是不公道的。記者會中除了力挺，也挾帶些許火藥味。陳亭妃也發文回應，強調黨內同志在競逐提名時，嚴禁發生互相攻擊，難道賴總統的話都不聽了嗎？隨著初選情白熱化，兩位參選人的互相較勁，恐怕會越來越激烈。

原文出處：民進黨台南市長初選熱戰 20議員聯名力挺林俊憲參選

更多民視新聞報導

造謠不斷！網傳高市早苗認台灣屬中國 民進黨秀原話狠打臉

2026年陳水扁有新工作？登螢光幕「主持節目」傳為幫賴清德

新北藍白還能合？李四川喊願參加初選 黃國昌認了：繼續爭取提名

