20間宮廟響應臺北燈節 省城隍廟打造3米燈海隧道

迎接元宵節到來，臺灣省城隍廟在武昌街設置超過300公尺的燈海隧道

艋舺龍山寺展出平安燈

臺北天后宮樓面展出別緻的手工花燈

佛光山臺北道場展出「希望之門」燈飾

松山慈惠堂將展出精緻的傳統花燈

松山慈祐宮「馬躍松山迎新春」主題燈飾

首次響應的臺北市景福宮將點亮周邊沿線

2026臺北燈節將於2月25日至3月15日在西門町周邊及花博公園盛大登場，今年除了「雙展區、雙IP」令人期待外，臺北市20間宮廟也在農曆春節及元宵期間推出點燈祈福、花燈展示、小提燈發送、猜燈謎、元宵團圓煮元宵等活動，營造濃厚節慶氛圍。

臺北市觀光傳播局表示，今年共有20間宮廟響應臺北燈節，橫跨10個行政區，包含臺灣省城隍廟、臺北天后宮、艋舺龍山寺、艋舺青山宮、臺北市景福宮、臺北霞海城隍廟、臺北保安宮、松山慈祐宮、松山奉天堂、松山慈惠堂、佛光山臺北道場、士林慈諴宮、天母三玉宮、士林神農宮、芝山巖惠濟宮、梘頭福德祠、臺北市關渡宮、石牌福星宮、玉成公園福德宮及富南宮等，從農曆春節至元宵節期間，推出各種精彩有趣的元宵活動及應景的燈飾妝點布置，與臺北燈節共同點亮臺北，為民眾祈福馬年行大運。

臺北市觀光傳播局指出，位於臺北燈節西門展區的臺灣省城隍廟，即日起至3月31日，在武昌街設置超過300公尺的燈海隧道，天棚式燈廊上方點綴璀璨的星光燈飾，從中華路綿延至重慶南路，吸引不少民眾停駐拍照。配合臺北燈節展期，臺灣省城隍廟在中華路武昌街口設置《城隍昇福平安橋》燈組，邀請民眾敲鑼祈福。此外，2月26日、28日及3月3日、7日共4天，在廟前設有燈謎擂臺，將有電視、微波爐、電子鍋等豐富大獎，歡迎民眾共襄盛舉。

同樣位於西門展區的臺北天后宮，今年適逢建宮280年，樓面展出手工花燈呈現宗教信仰與歷史典故，宮廟周邊妝點小燈籠及流水燈。燈節期間也於捷運西門站6號出口外設置《天后．祈福光橋》燈組，結合傳統「平安橋」與「鑽轎底」祈福文化，打造可行走、可體驗的祈福燈組。觀傳局並推薦民眾可從西門町步行或搭乘捷運板南線前往艋舺龍山寺，欣賞寺內設置的平安燈、馬年主燈及瀑布區景觀造景主燈，艋舺公園還設有生肖主燈，非常適合全家大小一同走春。

松山區的松山慈祐宮推出「馬躍松山迎新春」主題燈飾，搭配宮廟前廣場燈籠海，也在宮內舉辦學生花燈作品展覽，鼓勵學生傳承花燈製作技藝。信義區的松山慈惠堂為弘揚傳統民俗技藝，邀請燈藝師傅製作精緻傳統花燈。首度響應燈節活動的臺北市景福宮鄰近花博展區，從捷運中山國小站一路串連燈飾點亮中山商圈周邊，為民眾營造溫馨喜氣的賞燈氛圍。