20項化妝品驗出蘇丹紅 衛福部：將列常規檢驗項目

國內首度在化妝品驗出致癌蘇丹色素，問題原料至少出貨國內12家業者，波及20項產品，問題產品涵蓋唇膏、養髮液等民生用品，朝野立委把矛頭指向食藥署，認為食藥署去（2024）年7月起將《化妝品管理辦法》改採產品登錄制度，取消特定用途化妝品許可證，才讓不肖業者有機可乘、違法進口，成為蘇丹紅破口。

民進黨立委楊曜質疑，「含有蘇丹紅的進口化妝品原料，為什麼在輸入的時候沒有進行查驗或者是沒有查驗到？」

國民黨立委王育敏批評，「蘇丹紅的特性便宜鮮豔穩定，所以它適合添加在這邊，不肖業者會鋌而走險，那就是一個很大的漏洞啊。」

食藥署長姜至剛說明，「我們20樣問題產品裡面，有2樣是沒有登錄的，所以現在我們在裁罰已經進行。」

衛福部表示，這次事件其實是食藥署察覺國外新聞報導主動追溯、查驗，目前全球化妝品管理原則都是採後市場查驗，因為業者都是化學原料輸入，不是單純用於化妝品，因此未來會將蘇丹紅列為化妝品後市場監測項目。

衛福部長石崇良表示，「未來我們會有一段時間，也會把蘇丹紅列為在後市場查驗時的項目之一。」

衛福部強調，將針對違法原料進口商亦鴻公司處以最高罰鍰500萬元，全案移送檢調偵辦，查明蘇丹紅是否為業者蓄意添加；食藥署明（2026）年7月前將輔導業者完成GMP認證，強化原料辨識。至於日前發函給新加坡衛生主管機關，請求協助釐清上游製造商的生產狀況，目前尚未獲得回應。