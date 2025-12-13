20點和平計劃進展如何？白宮稱特朗普「不想再談」

（德國之聲中文網）白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特（Karoline Leavitt）在周四（12月11日）對記者表示，美國總統特朗普對俄羅斯和烏克蘭仍在持續的戰爭“極度沮喪”。

她說：“他不想再談了。他想要行動。他希望這場戰爭結束。”

盡管美國最近加大外交努力，但烏克蘭和俄羅斯都拒絕了華盛頓方案中的關鍵內容。關於最終方案的談判仍在進行中。

烏克蘭堅持，在同意結束戰爭之前，必須獲得美國和歐洲的安全保障。俄羅斯則要求領土讓步——烏克蘭認為這不可接受，並表示這將使其在未來面臨新的攻擊風險。

各方訴求速覽

烏克蘭、俄羅斯、美國和歐洲的目標並不完全相同，有些差異很大。

這裡是重點概覽。

烏克蘭 ：希望獲得安全保障，拒絕領土讓步，要求保留扎波羅熱核電站。

俄羅斯 ：尋求控制整個頓巴斯地區，反對北約擴張。

歐洲和北約 ：推動實現公平的和平，警告俄羅斯對歐洲構成迫在眉睫的威脅。

美國：希望盡快結束戰爭，對曠日持久的和平談判日益表示不滿。





烏克蘭想要什麼？

烏克蘭本周已就美國修訂後的20點和平計劃提交回復。但烏克蘭總統澤連斯基表示，華盛頓仍在敦促基輔在協議草案中作出重大領土讓步。

澤連斯基周四對記者說，美國要求烏軍從頓涅茨克撤離，將當地建為“自由經濟區”。但美方並未說明這片領土由誰治理。

俄方稱這些地方為“非軍事區”，只允許平民以及警察等非軍事人員存在。

澤連斯基主張，假如存在這種“自由經濟區”或“非軍事區”，就不能只要求烏軍撤出。如果要求烏軍後撤五公裡或10公裡，俄軍也應後撤相應距離。

澤連斯基表示，任何關於領土的妥協都應由全民決定。

他說，他相信烏克蘭人民會回答這個問題。無論是通過選舉還是公投，都必須體現烏克蘭人民的意志。

澤連斯基還表示，另一個主要分歧在於誰來控制扎波羅熱核電站。

美國提出了對該核電站實行聯合管理方案。這是歐洲最大的核電設施，目前由俄羅斯佔領。

莫斯科希望繼續控制該核電站，但基輔反對俄羅斯保留控制權。

澤連斯基說，盡管有報道稱特朗普希望烏克蘭在聖誕節前接受該和平計劃，但美國並未設定嚴格的最後期限。

他說，美國可能確實希望，或者仍然希望，在聖誕節前全面了解烏克蘭對該協議的立場。

俄羅斯想要什麼？

俄羅斯外長拉夫羅夫在周四表示，俄羅斯希望達成一攬子協議，以結束烏克蘭戰爭。

他重申，在達成任何和平協議之前，必須解決沖突的“根本原因”。

他說，俄羅斯堅持通過一整套協議，實現持久和可持續的和平，並為所有相關國家提供安全保障。

拉夫羅夫表示，莫斯科已向華盛頓轉達了“額外建議”，內容涉及集體安全保障。烏克蘭和歐洲認為，安全保障有助於遏制未來的侵略。

克裡姆林宮外交政策顧問烏沙科夫周五表示，莫斯科尚未看到在與烏克蘭近期會談後提出的修訂方案，但可能不會喜歡其中的某些內容。

近幾個月來，俄羅斯加緊在戰場上推進，試圖控制頓涅茨克州和鄰近的盧甘斯克州。這兩個地區構成烏克蘭重要的頓巴斯工業區。基輔希望在任何和解方案中都能保住該地區。

烏沙科夫在周五表示，只有在烏克蘭軍隊撤出後，才可能實現停火。

他在接受俄羅斯《生意人報》采訪時還說，俄羅斯目前在頓巴斯控制的地區應由俄羅斯國民警衛隊接管。

莫斯科此前已否決戰後在烏克蘭部署歐洲軍隊的計劃，並反對烏克蘭加入北約。

歐洲和北約官員表示，目前仍沒有跡象表明俄羅斯總統普京真正想要達成和平協議。

我們是俄羅斯的下一個目標。

我擔心太多人在悄悄自滿，

太多人沒有感受到緊迫感，

太多人認為時間站在我們這邊。

事實並非如此。

現在就是采取行動的時候。

——北約秘書長呂特

歐洲想要什麼？

烏克蘭的歐洲盟友支持其推動實現公平的解決方案，以防止未來的俄羅斯侵略，並保障歐洲安全。

周四，英國首相斯塔默與所謂“自願聯盟”的領導人舉行了電話會議。

這些領導人一致認為，這是烏克蘭爭取實現“公正且持久”停火的關鍵時刻。

斯塔默說，特朗普想要的、烏克蘭想要的、歐洲人想要的，都是同一件事。那就是在普京和俄羅斯近四年的侵略之後，在烏克蘭實現公正而持久的和平。

他同時說，仍有“若干問題尚待解決”。

在推動公平解決方案的同時，北約官員對更廣泛的安全風險表示擔憂。

北約秘書長呂特警告說，歐洲人必須做好准備，面對與其“祖父母或曾祖父母”一代所經歷規模相當的戰爭。

呂特在柏林的一次演講中表示，太多北約盟友沒有充分意識到俄羅斯對歐洲構成的緊迫威脅。

他說，“我們是俄羅斯的下一個目標。我擔心太多人在悄悄自滿，太多人沒有感受到緊迫感，太多人認為時間站在我們這邊。事實並非如此。現在就是采取行動的時候。”

呂特強調，“沖突就在我們家門口。俄羅斯把戰爭帶回了歐洲，我們必須做好准備。”

美國接下來會怎麼做？

特朗普重返白宮之前，曾承諾在就任第二個任期後24小時內結束這場戰爭。

盡管特朗普多次表示自己應獲得諾貝爾和平獎，並在其他沖突中促成對話取得一定成果，但是烏克蘭的和平仍然不見蹤影。

在周三，他說，他已以“相當強硬的措辭”與歐洲領導人討論了結束戰爭的方案。

到周五，他仍在考慮是否派人參加歐洲領導人本周末希望與美國和烏克蘭舉行的會談。

白宮新聞秘書萊維特表示，“如果有真正簽署和平協議的機會，如果我們認為這些會談值得美國方面在本周末投入時間，那麼我們會派出一名代表。”

周六的消息稱，美國總統特使史蒂夫·維特科夫與前白宮高級顧問賈裡德·庫什納預計周日將在柏林與烏克蘭總統澤連斯基及多位歐洲高級領導人舉行會晤，討論烏克蘭戰後重建、區域安全以及跨大西洋經濟合作。此次會議被視為加強美歐協調、應對持續地緣政治挑戰的重要一步。

