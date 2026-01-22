20% 回收鋁循環展架亮相，讓會展活動真正走向以設計減廢

近年，歐洲會展產業逐步將永續重心，從「活動結束後如何回收」，轉向「在設計源頭就排除廢棄物」的系統性思維，亦即從回收（Recycle）走向「設計去廢棄」（Design-out Waste）。循環會展的核心，也不再只是材料替換，而是透過模組化結構與可重複使用的會展系統，讓展場設備能在多場活動中反覆使用，從源頭減少一次性耗材。

這樣的國際趨勢，也逐步反映在台灣的低碳策展與永續活動討論中，促使業界重新思考：在會展活動裡，最容易被忽略、卻最難減量的結構與展架，是否有機會透過設計被重新定義。

1 月 21 日於國家科學及技術委員會支持推動的「公民社會的淨零沙盒實驗」成果交流會中，現場實際導入以回收鋁材與模組化結構為基礎的循環展架，回應會展結構長期仰賴一次性材料、活動後難以回收再利用的問題。展架開發團隊三人恆好表示，透過可拆卸、可重組的系統設計，展架得以在不同場域中反覆使用，讓循環概念不只停留在理念，而能落實於實際會展現場。

取代傳統展架需層層複合材質做燈條組裝，循環展架以連接件達成即時施工及重複再利用的雙重好處。(三人恆好提供)

首度導入國內回收鋁，回應會展零廢棄的結構難題

長期以來，會展鋁架多作為攤位結構使用，再透過布膠黏貼、束帶固定等方式，串聯不同材質與輸出物完成展示。儘管近年紙類輸出、寶特瓶環保紗線布逐漸普及，珍珠版等複合材質也開始被取代，但因攤位架設與材質串接仍高度依賴一次性組裝，中大型佈展長期難以真正達成零廢棄。

三人恆好指出，此次循環展架生產首度選用國內回收鋁材，並以兩成比例作為初期導入，後續將視市場應用逐步提高比例。展架在設計初期即將循環使用的執行想像納入考量。以燈條配置為例，傳統作法需以膠帶黏貼燈條、外層再加裝壓克力以維持美觀，雖能完成視覺設計，卻在活動結束後形成難以分離、必須焚燒的複合廢棄物。

專利連接件設計，讓展架成為可反覆使用的系統

不同於以單次使用為前提的傳統會展結構，該循環展架在規劃階段即導入「可拆解、可回收、可再利用」的結構思維，取代過往需仰賴膠帶、壓克力等複合材質的臨時搭建方式。透過專利連接件完成固定，燈條與展示配件可直接嵌入結構中反覆使用，不僅減少一次性材料消耗，也有助於縮短現場施工與拆場時間。

相關設計亦保留高度彈性，可依不同產業需求，搭配農業廢棄物、海洋廢棄物再生材料或數位展示技術使用，讓展場美學不再仰賴一次性裝飾，而成為循環實踐的一部分。隨著低碳策展與永續活動需求持續升溫，會展產業的轉型方向，也正逐步從材料替換，走向更系統性的結構與流程設計。

在政策支持與公民參與並行的活動場域中，會展產業正逐步探索從「用完即丟」走向「循環使用」的可能性。(三人恆好提供)

真實場域測試，為循環會展提供可參考路徑

此次循環展架於成果交流會中的實際應用，重點不在於概念呈現，而是在真實活動場域中檢驗其可操作性與可複製性。展場結構這類看似細微的設計選項，實際上與廢棄量、碳排放與資源使用高度相關，若能在設計階段即納入循環思考，將有助於降低活動整體環境衝擊。

在政策支持與公民參與並行的活動場域中，會展產業正逐步探索從「用完即丟」走向「循環使用」的可能性。此次循環展架的導入，也為未來公私部門在活動策展與場域設計上，提供一項更貼近實務的循環實踐參考。

